Карпаты – Термалика – 1:2. Пропустили в начале игры. Видео голов и обзор
Львовский клуб уступил лидеру Первой лиги Польши
«Карпыты» сыграли очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Владислава Лупашко стала польская «Термалика».
«Термалика» выступает во втором по силе дивизионе Польши. Команда лидирует в турнирной таблице и претендует на повышение в классе. В составе «Термалики» выступают трое украинцев: Андрей Домбровский, Тарас Завийский и Артем Путивцев.
«Карпаты» пропустили в начале матча. Уже на 4-й минуте встречи Запольник ударом с близкого расстояния вывел «Термалику» вперед. «Карпаты» отыгрались на 29-й минуте. Олег Федор после передачи Дениса Мирошниченко обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Во втором тайме Запольник своим точным ударом принес победу польскому клубу.
Товарищеский матч. 31 января. Белек, Турция
«Карпати» (Львов, Украина) – «Брук-Бет Термалика» (Нечеца, Польша) – 1:2
Голы: Федор (29) – Запольник (4, 59).
«Карпаты»: Кинарейкин, Полегенько, Киричок, Бабогло, Мирошниченко, Танда, Федор (Шах, 88), Резник (Чачуа, 79), Стенио (Чабан, 83), Чабан (Краснопир, 79), Костенко.
«Термалика»: Хован, Касперкевич (Путивцев, 59), Спендльхофер, Амбросевич, Гильбрихт, Исик, Запольник (Дейсадзе, 81), Стшалек, Карасек, Копач, Трубеха (Рожицки, 73).
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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