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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 15:46 |
147
2

Карпаты – Термалика – 1:2. Пропустили в начале игры. Видео голов и обзор

Львовский клуб уступил лидеру Первой лиги Польши

31 января 2025, 15:46 |
147
2
Карпаты – Термалика – 1:2. Пропустили в начале игры. Видео голов и обзор
ФК Карпаты

«Карпыты» сыграли очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Владислава Лупашко стала польская «Термалика».

«Термалика» выступает во втором по силе дивизионе Польши. Команда лидирует в турнирной таблице и претендует на повышение в классе. В составе «Термалики» выступают трое украинцев: Андрей Домбровский, Тарас Завийский и Артем Путивцев.

«Карпаты» пропустили в начале матча. Уже на 4-й минуте встречи Запольник ударом с близкого расстояния вывел «Термалику» вперед. «Карпаты» отыгрались на 29-й минуте. Олег Федор после передачи Дениса Мирошниченко обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Во втором тайме Запольник своим точным ударом принес победу польскому клубу.

Товарищеский матч. 31 января. Белек, Турция

«Карпати» (Львов, Украина) – «Брук-Бет Термалика» (Нечеца, Польша) – 1:2

Голы: Федор (29) – Запольник (4, 59).

«Карпаты»: Кинарейкин, Полегенько, Киричок, Бабогло, Мирошниченко, Танда, Федор (Шах, 88), Резник (Чачуа, 79), Стенио (Чабан, 83), Чабан (Краснопир, 79), Костенко.

«Термалика»: Хован, Касперкевич (Путивцев, 59), Спендльхофер, Амбросевич, Гильбрихт, Исик, Запольник (Дейсадзе, 81), Стшалек, Карасек, Копач, Трубеха (Рожицки, 73).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Брук-Бет Термалица контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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Tower Bridge
Слили пердиву сюзерена)))
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