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  4. «Вижу прогресс». Экс-игрок сборной Украины оценил работу Шевченко
Сборная УКРАИНЫ
01 февраля 2025, 14:08 |
346
0

«Вижу прогресс». Экс-игрок сборной Украины оценил работу Шевченко

Сергей Кривцов прокомментировал деятельность президента УАФ

01 февраля 2025, 14:08 |
346
0
«Вижу прогресс». Экс-игрок сборной Украины оценил работу Шевченко
УАФ. Сергей Кривцов

Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о работе президента УАФ Андрея Шевченко:

– Недавно исполнился год, как Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ. Как бы оценили достижения?

– Я думаю, после прошлой администрации одного года будет мало, чтобы делать выводы. Но я вижу прогресс в детском футболе. Сейчас сделали выезд детских футбольных тренеров на стажировку в «Манчестер Сити». Это уже большой прогресс.

В этом году футзалистам выделили нормальные средства, нашли партнеров. Я думаю, что за год работы больше положительных моментов, чем отрицательных. Конечно, что негативные были, но позитива больше, – рассказал Кривцов.

Ранее бывший футболист донецкого «Шахтера» рассказал о своем отношении к «Динамо».

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сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Сергей Кривцов Андрей Шевченко
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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