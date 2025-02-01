«Вижу прогресс». Экс-игрок сборной Украины оценил работу Шевченко
Сергей Кривцов прокомментировал деятельность президента УАФ
Бывший игрок сборной Украины Сергей Кривцов поделился мнением о работе президента УАФ Андрея Шевченко:
– Недавно исполнился год, как Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ. Как бы оценили достижения?
– Я думаю, после прошлой администрации одного года будет мало, чтобы делать выводы. Но я вижу прогресс в детском футболе. Сейчас сделали выезд детских футбольных тренеров на стажировку в «Манчестер Сити». Это уже большой прогресс.
В этом году футзалистам выделили нормальные средства, нашли партнеров. Я думаю, что за год работы больше положительных моментов, чем отрицательных. Конечно, что негативные были, но позитива больше, – рассказал Кривцов.
Ранее бывший футболист донецкого «Шахтера» рассказал о своем отношении к «Динамо».
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