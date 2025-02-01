Экс-защитник Динамо: «Шовковский пожертвовал Лигой Европы ради УПЛ»

Бывший игрок национальной сборной Украины и Динамо Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua оценил выступление подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу, где они заняли 34 место.

«Одна победа и ничья на длительной дистанции текущей Лиги Европы – слишком скудное достижение для команды ранга «Динамо». Досаднее всего, что нельзя сетовать на отсутствие фарта или предвзятость арбитров. Вот почему без преувеличения киевляне наиграли на свое место.

Даже если учесть, что для динамовцев давно в приоритете было выступление в чемпионате УПЛ, где они лидируют, все равно они должны были набрать больше пунктов. Этого не произошло.

На мой взгляд, хуже ожидаемого выступила молодежь, с которой связывали большие надежды. Ей нужно брать пример с ветерана Андрея Ярмоленко, который всегда демонстрировал максимальную настроенность, а в матче с «Галатасараем» выйдя на замену, быстро оформил дубль и спас киевлян от поражения.

На что могут рассчитывать динамовцы после вылета из Лиги Европы на всеукраинской арене?

Если откровенно, мне не ясна пассивность киевлян на трансферном рынке, ведь им нужно усилить сразу несколько позиций. Желательно пригласить опытных мастеров. Иначе этого очкового запаса может не хватить для завоевания чемпионского титула. И тогда пренебрежение Лигой Европы окажется бесполезным».

Ранее сообщалось, что переход экс-игрока «Шахтера» Даниила Сикана в «Динамо» сорвался из-за обиды.