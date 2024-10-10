Арсенал намерен избавиться от конкурента Зинченко
Киран Тирни не входит в планы «канониров»
Похоже, что «Арсенал» уже определился с будущим конкурента украинского защитника Александра Зинченко – Кирана Тирни. По сообщениям Daily Record, лондонский клуб будет стремиться продать его в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Тирни вернулся после года аренды в «Реал Сосьедаде», и у него не было возможностей сыграть под руководством Микеля Артеты, что является явным признаком того, что его карьера на стадионе «Эмирейтс» близка к завершению.
26-летний игрок не сыграл ни минуты в официальных соревнованиях в этом сезоне, что подтверждает идею о том, что «Арсенал» не включает его в планы Артеты.
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