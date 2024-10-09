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Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 20:13 | Обновлено 09 октября 2024, 21:02
332
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

Тренер ответит на вопросы журналистов

09 октября 2024, 20:13 | Обновлено 09 октября 2024, 21:02
332
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

10 октября в 15:15 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед матчем Лиги наций против Грузии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Национальная команда подходит к игре с двумя поражениями после стартовых поединков с Албанией и Чехией. У Грузии шесть пунктов и лидерство в группе.

Матч пройдет 11 октября, начало в 21:45.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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