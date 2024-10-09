Сборная УКРАИНЫ09 октября 2024, 20:13 | Обновлено 09 октября 2024, 21:02
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Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Тренер ответит на вопросы журналистов
09 октября 2024, 20:13 | Обновлено 09 октября 2024, 21:02
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10 октября в 15:15 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед матчем Лиги наций против Грузии.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Национальная команда подходит к игре с двумя поражениями после стартовых поединков с Албанией и Чехией. У Грузии шесть пунктов и лидерство в группе.
Матч пройдет 11 октября, начало в 21:45.
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