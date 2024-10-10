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Италия
10 октября 2024, 03:25 |
59
0

Капитан Милана попал на радары топ-клубов

Будущие Тео Эрнандеса остается под вопросом

10 октября 2024, 03:25 |
59
0
Капитан Милана попал на радары топ-клубов
IMAGO. Тео Эрнандес

Три европейских гранда пристально следят за французским защитником «Милана» Тео Эрнандесом. Отношения между клубом и капитаном натянуты из-за вопроса продления контракта.

Редакция Fichajes проинформировала, что желают приобрести игрока три клуба: «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Немецкий клуб считает Тео прекрасной заменой Альфонсо Девису, у которого летом истекает срок контракта. Команда из Манчестера клюнула на небольшую трансферную цену футболиста, учитывая его высокие футбольные качества. А вот парижане в последнее время часто ведут общение лично с Эрнандесом о возможном переходе.

Напомним, что действующее соглашение футболиста с россонери заключено до лета 2026 года. Новый договор стороны не подписали по причине разногласий. Запросы француза по зарплате полностью не устроили «Милан».

В нынешнем сезоне защитник сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах. На счету игрока два забитых мяча и два ассиста.

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трансферы Милан Тео Эрнандес Манчестер Сити Бавария ПСЖ трансферы Серии A трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: Fichajes.net
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