Капитан Милана попал на радары топ-клубов

Три европейских гранда пристально следят за французским защитником «Милана» Тео Эрнандесом. Отношения между клубом и капитаном натянуты из-за вопроса продления контракта.

Редакция Fichajes проинформировала, что желают приобрести игрока три клуба: «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Немецкий клуб считает Тео прекрасной заменой Альфонсо Девису, у которого летом истекает срок контракта. Команда из Манчестера клюнула на небольшую трансферную цену футболиста, учитывая его высокие футбольные качества. А вот парижане в последнее время часто ведут общение лично с Эрнандесом о возможном переходе.

Напомним, что действующее соглашение футболиста с россонери заключено до лета 2026 года. Новый договор стороны не подписали по причине разногласий. Запросы француза по зарплате полностью не устроили «Милан».

В нынешнем сезоне защитник сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах. На счету игрока два забитых мяча и два ассиста.