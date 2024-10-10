«Я чуть не умер». Драма звезды клуба АПЛ в самолете

Полузащитник «Брайтона» Хулио Энсисо потерял сознание на борту самолета.

В прошлое воскресенье Энсисо сыграл в матче «Брайтона» против «Тоттенхэма». Однако вскоре после матча английской Премьер-лиги ему пришлось собирать чемоданы – его вызвали в сборную Парагвая.

У подопечных Густаво Альфаро впереди два матча в рамках квалификации на первенство мира-2026. В четверг они встретятся с эквадорцами, а в среду – с венесуэльцами.

Не исключено, что тренер пощадит 20-летнего футболиста. По крайней мере, в первом матче. Все из-за драматической ситуации, произошедшей во время его полета на сборы.

В интервью порталу Sport Witness он признался, что внезапно почувствовал себя крайне плохо и, по его словам, был близок к смерти.

«У меня болела голова. Я чуть не умер, потерял сознание в самолете. Я плохо ел и спал. В какой-то момент я встал, чтобы сходить в туалет, и почувствовал, что падаю.

Какой-то парень схватил меня и отвел вперед. Он заставил меня выпить колу и японский суп, и это пошло мне на пользу», – сказал парагваец.

Энсисо в настоящее время является самым дорогим представителем Парагвая по версии Transfermarkt. При оценочной стоимости в 22 миллиона евро она превышает, среди прочего, Мигеля Альмирона из «Ньюкасла».