Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем 3-го тура Лиги наций против Грузии. Встреча состоится 11 октября, начало в 21:45.

Украина после двух туров не набрала ни одного очка, Грузия лидирует в группе с 6 пунктами.

О том, почему нет Егора Ярмолюка: «Мы смотрим за ним, он играет за молодежку, он помогает там. Мы вызвали других игроков, игроков из УПЛ, и я уверен, что они воспользуются своим шансом».

Про Андрея Ярмоленко: «Андрей не попал в сборную в основной список, потому что сейчас большая конкуренция, в том числе с игроками УПЛ. И мы вообще смотрим на Лигу наций как на турнир, где можно посмотреть кандидатов. Я разговаривал с Андреем, я ему объяснял, и я не знаю, откуда появилась информация, что я с ним не говорил и не объяснял.

«Он – особенный игрок, и я объяснял ему свою позицию и что нужно давать шанс кандидатам».

О дебютантах сборной Украины: «Нам важно, чтобы была конкуренция. Если есть травма, то мы пытаемся найти того, кто сможет его заменить. И нам нужно минимум два игрока на позицию, и те, кто был вызван или довызван, то они заслуживают шанс в сборной. Я не вижу, чтобы новички где-то потерялись в тренировках. Они заслужили, мы всем даем шансы, по посмотрим, как они себя покажут не только на тренировках, но в матчах».

О ситуации в группе: «Мы проиграли два матча, и игроки понимают, что нужно показывать результат. До Лиги наций это были просто контрольные матчи, и тренерам было легче проверить кандидатов, а сейчас это официальные матчи. И все понимают важность этих матчей, в Украине их ждут. К сожалению, у нас два поражения на старте, но я не могу сказать, что следующие два матча будут только для результата. Для меня Лига наций – это все же больше подготовка к отбору ЧМ-2026».

«Но, конечно, из Лиги наций можно попасть в плей-офф ЧМ-2026, это еще один шанс. Конечно, мы не можем сказать, что не хотим выиграть эти два матча. Кто-то говорит, что мы просто контролируем мяч, но в матче с Чехией у нас 20 ударов было. На Евро, мы это проанализировали, топ-команды наносили 15-16 ударов. У нас было 20, но мы проиграли. Но мы пытались, мы играли. И все же игроки ждут возможность показать себя».