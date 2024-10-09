Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией

В пятницу, 11 октября, в матче дивизиона В1 Лиги наций УЕФА состоится матч между сборными Украины и Польши.

Команды встретятся в Познани (Польша), начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Эксперты считают фаворитом поединка сборную Украины. Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 2,22. А вот возможный выигрыш грузинской команды имеет коэффициент 3,45.

Ничья котируется с коэффициентом 3,30.

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У экспертов нет однозначного предположения о результативности сборных в матче. Так, вероятность голов в исполнении соперников и их отсутствие они оценили одинаковым коэффициентом. На то, что обе сборные забьют в матче и не забьют можно поставить с одним и тем же коэффициентом – 1,90.

Напомним, в таблице группы сборная Грузии лидирует, имея 6 очков. Украина 4-я – 0 пунктов.

Ранее экс-тренер «Днепра-1» указал на главную проблему нынешней сборной Украины.