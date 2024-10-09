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Лига наций
09 октября 2024, 07:25 | Обновлено 09 октября 2024, 07:37
1612
5

Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией

Команды встретятся 11 октября в Познани

09 октября 2024, 07:25 | Обновлено 09 октября 2024, 07:37
1612
5
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 11 октября, в матче дивизиона В1 Лиги наций УЕФА состоится матч между сборными Украины и Польши.

Команды встретятся в Познани (Польша), начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Эксперты считают фаворитом поединка сборную Украины. Ее вероятная победа оценивается коэффициентом 2,22. А вот возможный выигрыш грузинской команды имеет коэффициент 3,45.

Ничья котируется с коэффициентом 3,30.

У экспертов нет однозначного предположения о результативности сборных в матче. Так, вероятность голов в исполнении соперников и их отсутствие они оценили одинаковым коэффициентом. На то, что обе сборные забьют в матче и не забьют можно поставить с одним и тем же коэффициентом – 1,90.

Напомним, в таблице группы сборная Грузии лидирует, имея 6 очков. Украина 4-я – 0 пунктов.

Ранее экс-тренер «Днепра-1» указал на главную проблему нынешней сборной Украины.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 5
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potemkin78
грузины всегда играли хорошо в нападении и бездарно в обороне. сейчас с появлением хорошего вратаря я думаю они будут очень сильной сборной
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+1
vitaha33
Грузія не програє - залізна ставочка
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+1
Burevestnik
зібрались на черговий третій матч в ЛН 
і на третій матч знову фаворит...   
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0
DK1961
Наличие в составе бокопера матвиенко, мудакова и немудрика гарантирует грузинам не просто победу, а победу с крупным счётом. Для сравнения: молодёжка,  в составе которой в основном игроки Динамо и Руха (и нет игроков фк Крыса) наголову выше своих соперников. Когда всю ржавую плесень уберут из национальной сборной Украины - только тогда пойдут победы. Боюсь, что это не произойдет при жизни убийцы Брагина. Лохметов не даст. Для него пиар своих деревяшек в сборной для поднятия их рыночной стоимости важнее всего. И плевать картежный  кидала хотел на всякие там сборные...
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0
AK.228
Зря не верят в грузинов буки
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0
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