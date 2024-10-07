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Лига наций
07 октября 2024, 15:34 | Обновлено 07 октября 2024, 16:29
638
0

Экс-тренер Днепра-1 указал на главную проблему нынешней сборной Украины

Александр Кучер – о кадровой ситуации в главной команде страны

07 октября 2024, 15:34 | Обновлено 07 октября 2024, 16:29
638
0
Экс-тренер Днепра-1 указал на главную проблему нынешней сборной Украины
Twitter. Александр Кучер

Бывший защитник сборной Украины, а также экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер поделился мнением о кадровой ситуации, в которой оказалась национальная команда в преддверии очередных матчей в Лиге наций со сборными Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

– Самая главная боль – опорная зона, в которой не смогут сыграть ни Бражко, ни Степаненко. Как относиться к дебютному вызову Калюжного?

– Да, здесь серьезные проблемы. Без Степаненко и Бражко будет непросто. Но мы видим, что «Александрия» сейчас на ходу, очень неплохо выглядит в УПЛ. Калюжный там ключевой игрок, который сделал немалый вклад в успехи команды.

Его вызов означает, что тренерский штаб следит за всеми игроками, кого попало вызывать не будут. Значит сейчас, по мнению Реброва, Калюжный сильнейший на своей позиции после Степаненко и Бражко.

– Нашей сборной и без таких потерь было трудно набрать очки в Лиге наций, а на что надеяться теперь? Или новички благодаря желанию смогут поспособствовать получению положительного результата в матчах с Грузией и Чехией?

– Может быть по-разному. В любом случае, мы будем болеть и поддерживать сборную. Очевидно будет трудно, потому что мы плохо начали этот отбор, а хотим побед. Грузины, наоборот, начали с двух побед, они уверены в себе.

Нас ожидает очень тяжелый матч. Думаю, что в команде будет диалог относительно недавних матчей, анализ ошибок. Возможно, благодаря большому желанию новые игроки смогут получить положительный результат, – рассказал Кучер.

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Александр Кучер сборная Украины по футболу Лига наций Владимир Бражко Тарас Степаненко Иван Калюжный
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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