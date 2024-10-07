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Лига наций
07 октября 2024, 14:50 | Обновлено 07 октября 2024, 14:56
242
0

Экс-форвард Шахтера оценил кадровые изменения в сборной Украины

Андрей Воробей – о решениях Сергея Реброва

07 октября 2024, 14:50 | Обновлено 07 октября 2024, 14:56
242
0
Экс-форвард Шахтера оценил кадровые изменения в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о непростой кадровой ситуации, в которой оказался наставник сборной Сергей Ребров в преддверии матчей Лиги наций с Грузией и Чехией.

– Буяльский пусть и с пенальти, но забил Кривбассу перед поединками Лиги наций. Может, и у него будет достаточно времени проявить себя. Также из-за травмированных лидеров другие исполнители могут получить шансы.

– Я считаю, что Ребров в таких поединках должен в сборную Украины потихоньку свежую кровь вливать из чемпионата Украины. Есть много ребят, которые себя проявляют в УПЛ. Почему бы им не дать шанс проявить себя в сборной? Это нормальное явление. Конкуренция – это хорошо. Не обязательно зацикливаться на одних футболистах. Нужно делать ротацию. Я думаю, что у нас ресурс есть в чемпионате Украины. Игроков хватает. Тренерскому штабу не надо думать о том, что Малиновский, Зинченко, Степаненко либо еще кто-то травмировались. Не надо обращать внимание на это. Надо ставить в основу других игроков и у них все получится. У них будет желание играть и проявить себя. Это даже может сыграть в плюс сборной.

– Из-за травм лидеров Ребров вызвал в национальную команда Александра Назаренко из Полесья и Ивана Калюжного из Александрии. Что скажете по этому поводу? Проявят себя?

– Шансы проявить себя у них хорошие. Назаренко молодой игрок. Они вместе с Судаковым уже по семь мячей забили и являются лучшими голеадорами УПЛ. Назаренко себя раньше хорошо проявлял и за молодежную сборную на международном уровне. Мне его игра нравится. Шансы, я думаю, у них будут и все в их руках и ногах! Это их шанс, когда более опытные футболисты на травмах. Им нужно себя проявить, – рассказал Воробей.

Напомним, сборная Украины сыграет в Лиге наций с командами Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Воробей Лига наций
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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