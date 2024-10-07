Андрей ВОРОБЕЙ: «Покер Судакова? Это очень важно, показал хороший уровень»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей накануне поединков желто-синих в Лиге наций высказался о победе Шахтера над ЛНЗ (5:1) с покером Георгия Судакова, а также ответил на другие вопросы.

– Андрей, как вам победа Шахтера над ЛНЗ со счетом 5:1?

– Я ожидал большего от ЛНЗ. Я думал, что команда, которая на что-то претендует, имеет амбиции и хороший бюджет, лучше настроится на этот поединок. Ожидал, что черкасская команда более ответственно подойдет к этой встрече, учитывая, что перед этим у Шахтера была проигрышная встреча от Аталанты в еврокубках. У дончан и моральная составляющая была не на лучшем уровне перед этим поединком, и имели место быть переезды. Я думал, что ЛНЗ как-то упрется, но черкасская команда на самом деле очень много позволила Шахтеру. Нельзя так открыто играть с «горняками». И нужно отдать должное дончанам, что они после такого поражения от Аталанты и переездов нашли себя и показали свой уровень. Наверное, на это повлияло и то, что на команду вылилось много критики. Где-то было видно, что ребята собрались и сыграли в принципе в такой футбол, которого мы ждем от них. Но опять же сильно дифирамбы я не пел бы. Мне кажется, что здесь больше ЛНЗ дал так Шахтеру играть. Черкасская команда очень много позволила. Дончане к тому же половину своих моментов еще не реализовали.

– Что скажете о Георгии Судакове, который оформил покер в ворота черкасской команды?

– Я рад за парня. Молодец! Для игрока его позиции забить четыре мяча – это очень похвально. Это очень важно – завершать на острие атаки все комбинации. В этой игре он показал хороший уровень.

– Вы, кстати, помните свой покер?

– Да, это было один раз в 2000 году в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Кривбасса. В той встрече в Кривом Роге Шахтер 0:1 проигрывал, а затем я во втором тайме на 72 минуте счет сравнял, а в дополнительное время еще три мяча забил. В итоге мы победили со счетом 5:1!

– Зубков также забил за Шахтер в ворота ЛНЗ. Как думаете, в какой форме игроки донецкой команды подходят к матчам сборной Украины?

– Надеюсь, что ребята в приподнятом настроении будут в расположении сборной. В этом поединке Шахтер показал, что у него есть потенциал, что команда может играть. Но опять же! Это уровень чемпионата Украины. В еврокубках и в поединках национальных команд другие игры будут. Грузия и Чехия – это непростые команды. А грузины сейчас играют в очень интересный и красивый футбол. Поэтому будет сложно с ними играть. Но я думаю, что футболисты Динамо и игроки Шахтера после побед в УПЛ приедут в расположение сборной в более-менее хорошем и нормальном моральном состоянии.

– Буяльский пусть и с пенальти, но забил Кривбассу перед поединками Лиги наций. Может, и у него будет достаточно времени проявить себя. Также из-за травмированных лидеров другие исполнители могут получить шансы.

– Я считаю, что Ребров в таких поединках должен в сборную Украины потихоньку свежую кровь вливать из чемпионата Украины. Есть много ребят, которые себя проявляют в УПЛ. Почему бы им не дать шанс проявить себя в сборной? Это нормальное явление. Конкуренция – это хорошо. Не обязательно зацикливаться на одних футболистах. Нужно делать ротацию. Я думаю, что у нас ресурс есть в чемпионате Украины. Игроков хватает. Тренерскому штабу не надо думать о том, что Малиновский, Зинченко, Степаненко либо еще кто-то травмировались. Не надо обращать внимание на это. Надо ставить в основу других игроков и у них все получится. У них будет желание играть и проявить себя. Это даже может сыграть в плюс сборной.

– Из-за травм лидеров Ребров вызвал в национальную команда Александра Назаренко из Полесья и Ивана Калюжного из Александрии. Что скажете по этому поводу? Проявят себя?

– Шансы проявить себя у них хорошие. Назаренко молодой игрок. Они вместе с Судаковым уже по семь мячей забили и являются лучшими голеадорами УПЛ. Назаренко себя раньше хорошо проявлял и за молодежную сборную на международном уровне. Мне его игра нравится. Шансы, я думаю, у них будут и все в их руках и ногах! Это их шанс, когда более опытные футболисты на травмах. Им нужно себя проявить.

– Вы помните свой дебютный матч за сборную Украины?

– Да! Это был товарищеский поединок с Англией на «Уэмбли» в 2000 году. Я вышел на замену во втором тайме. Англичане в той встрече победили со счетом 2:0.

– И, кстати, как вам гол Артема Довбика за Рому в ворота Монцы?

– Да, хорошо сыграл. Удачно прошел, классно на паузе пробил с левой ноги и отправил мяч в угол. Довбик имеет голевое чутье. При том, что Рома не выразительно сейчас играет, Довбик свои моменты имеет и забивает. Это самое главное для нападающего. Конечно, сложно ему при такой схеме играть. Полузащитники в римской команде не такие, как в Жироне. Но гол Артема Монце говорит о том, что у него есть уровень и голевое чутье. Довбик сейчас находится в неплохой форме.

– Как думаете, за счет чего Украина может выиграть у такой сильной Грузии?

– Если Украина будет низко садиться, держать мяч на своей половине поля и ждать, что грузины откроются, то ничего не получится. Шахтеру, Динамо, сборной нужно убрать эту схему игры, когда происходит держание мяча ради паса. Это не нужно. Надо играть агрессивно, особенно впереди. Чем выше мы будем играть и атаковать «верхним блоком» ближе к чужим воротам, то тем больше будет шансов, что у нас что-то получится. Тогда у нас появятся моменты. Мне кажется, надо диктовать свои условия ближе к их воротам. И нельзя давать разбежаться грузинским крайним футболистам, потому что их фланговые полузащитники очень быстрые. Я думаю, в этом плане страховка должна быть двойная или тройная. Но для этого нужны силы и физические кондиции. Нужно, чтобы игроки были подготовлены на оба тайма. Просто так сейчас не выиграешь. За счет техники и каких-то имен сейчас не победишь. Прошло это. Практически все сборные сейчас сравнялись по этому показателю. Нету какого-то индивидуального преимущества. Есть тактика, есть подготовка команды. Вот от этого нужно отталкиваться.

Дмитрий КОТКОВ