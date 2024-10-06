Ученик разбил команду учителя. Шахтер разгромил ЛНЗ с покером Судакова

Воскресная часть девятого тура украинской Премьер-лиги выдалась на удивление непропорциональной в плане количества противостояний с интересными афишами по сравнению с тем, за чем нам приходилось наблюдать два дня до этого. В частности, отдельного внимания стоил поединок на «Арене Львов», где снова гостил донецкий «Шахтер», и на этот раз к нему наведался черкасский ЛНЗ.

Так получилось, прежде всего – по вине команды Марино Пушича, что это была игра двух соседей по турнирной таблице, но все же с разными амбициями и статусом. «Горняки» были на чемоданах, но теперь уже между провальным матчем в еврокубках против бергамаской «Аталанты» (0:3) и предстоящими октябрьскими играми национальных сборных, тогда как соперники имели за плечами четыре матча подряд без побед, в трех из которых непременно забивали, однако играли исключительно вничью. Перспектива очередной потери очков коллектив Марино Пушича, как и подопечных Андреса Карраско, отнюдь не радовала, поэтому мы должны были гарантированно получить ожесточенный поединок.

Но вместо этого получили то, что иначе, кроме как избиение, назвать не получится. Особенно это было заметно в первом тайме, когда ЛНЗ попытался сыграть в открыть футбол против «Шахтера», и в итоге просто последовал судьбе «Карпат». «Горняки» лишь в начале даже успевали посидеть на защите собственных ворот, однако начиная от 13 минуты оборона гостей перестала существовать как явление.

А Георгий Судаков только рад был этим воспользоваться, поэтому сначала забил сам в футзальном стиле и мы словно перенеслись на параллельную игру нашей сборной в том виде спорта, а затем ассистировал Зубкову, который очень красиво положил обводящий удар в левую девятку. И что потом делал с защитой «сиреневых» коллектив Пушича – ох! В приличных кругах о таком говорят шепотом. Однако «Шахтер» до перерыва больше не забивал и это должно было больше всего беспокоить их главного тренера.

Впрочем, не проблема – не забили в первом тайме, но наверстали во втором так, что Карраско просто оставалось пожимать плечами в технической зоне. Потому что этого Судакова в принципе было сдержать невозможно и он остановился лишь в шаге от пента-трика (!), что в нашем футболе является достижением какого-то заоблачного уровня. Но на то он и заоблачный тот уровень, что как бы ни пытался Георгий пробить еще раз мимо Кучеренко, но просто терял возможности. И немного партнеров раздражать этим начал, не без этого.

Однако «Шахтеру» этот матч давался настолько легко, что на все эти случайности команда Пушича просто не обращала внимания. Соперники даже гол успели забить в ответ ради собственного престижа, однако и тот эпизод отдали на растерзание Ризныку, который должен был спасти самого себя от пенальти Ноникашвили, который фолом против Молло привез на ровном месте Азару. Команду в то время спасать уже было не надо, хотя голкипер и потянул первый удар, но с заступом за линию, поэтому грузин получил второй шанс и таки не промахнулся. Хоть что-то.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в гостях у ковалевского «Колоса», тогда как черкасский ЛНЗ дома будет играть против петровского «Ингульца».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Шахтер» – ЛНЗ – 5:1

Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 – Ноникашвили, 62 (пен.)

Предупреждения: Конопля, 64, Марлон, 90+1 – Момо, 87

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Судаков, Крыськив (Назарина, 80), Бондаренко (Марлон, 68) – Кевин (Невертон, 46), Траоре (Эгиналду, 68), Зубков (Педриньо да Силва, 73).

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич (Норенков, 79), Муравский, Салиху, Путря – Ноникашвили, Яшари – Авагимян (Халайла, 63), Молло (Бар, 63), Олейник (Наумец, 63) – Момо.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 18 (7) – 6 (3)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 2 – 0.

ШАХТЕР – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C