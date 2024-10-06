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Шахтер Донецк
06.10.2024 15:30 – FT 5 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 17:26 | Обновлено 06 октября 2024, 17:51
2035
45

Ученик разбил команду учителя. Шахтер разгромил ЛНЗ с покером Судакова

Команда Пушича успешно вернулась на внутреннюю арену, после краха в еврокубках

06 октября 2024, 17:26 | Обновлено 06 октября 2024, 17:51
2035
45
Ученик разбил команду учителя. Шахтер разгромил ЛНЗ с покером Судакова
ФК Шахтер Донецк

Воскресная часть девятого тура украинской Премьер-лиги выдалась на удивление непропорциональной в плане количества противостояний с интересными афишами по сравнению с тем, за чем нам приходилось наблюдать два дня до этого. В частности, отдельного внимания стоил поединок на «Арене Львов», где снова гостил донецкий «Шахтер», и на этот раз к нему наведался черкасский ЛНЗ.

Так получилось, прежде всего – по вине команды Марино Пушича, что это была игра двух соседей по турнирной таблице, но все же с разными амбициями и статусом. «Горняки» были на чемоданах, но теперь уже между провальным матчем в еврокубках против бергамаской «Аталанты» (0:3) и предстоящими октябрьскими играми национальных сборных, тогда как соперники имели за плечами четыре матча подряд без побед, в трех из которых непременно забивали, однако играли исключительно вничью. Перспектива очередной потери очков коллектив Марино Пушича, как и подопечных Андреса Карраско, отнюдь не радовала, поэтому мы должны были гарантированно получить ожесточенный поединок.

Но вместо этого получили то, что иначе, кроме как избиение, назвать не получится. Особенно это было заметно в первом тайме, когда ЛНЗ попытался сыграть в открыть футбол против «Шахтера», и в итоге просто последовал судьбе «Карпат». «Горняки» лишь в начале даже успевали посидеть на защите собственных ворот, однако начиная от 13 минуты оборона гостей перестала существовать как явление.

А Георгий Судаков только рад был этим воспользоваться, поэтому сначала забил сам в футзальном стиле и мы словно перенеслись на параллельную игру нашей сборной в том виде спорта, а затем ассистировал Зубкову, который очень красиво положил обводящий удар в левую девятку. И что потом делал с защитой «сиреневых» коллектив Пушича – ох! В приличных кругах о таком говорят шепотом. Однако «Шахтер» до перерыва больше не забивал и это должно было больше всего беспокоить их главного тренера.

Впрочем, не проблема – не забили в первом тайме, но наверстали во втором так, что Карраско просто оставалось пожимать плечами в технической зоне. Потому что этого Судакова в принципе было сдержать невозможно и он остановился лишь в шаге от пента-трика (!), что в нашем футболе является достижением какого-то заоблачного уровня. Но на то он и заоблачный тот уровень, что как бы ни пытался Георгий пробить еще раз мимо Кучеренко, но просто терял возможности. И немного партнеров раздражать этим начал, не без этого.

Однако «Шахтеру» этот матч давался настолько легко, что на все эти случайности команда Пушича просто не обращала внимания. Соперники даже гол успели забить в ответ ради собственного престижа, однако и тот эпизод отдали на растерзание Ризныку, который должен был спасти самого себя от пенальти Ноникашвили, который фолом против Молло привез на ровном месте Азару. Команду в то время спасать уже было не надо, хотя голкипер и потянул первый удар, но с заступом за линию, поэтому грузин получил второй шанс и таки не промахнулся. Хоть что-то.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в гостях у ковалевского «Колоса», тогда как черкасский ЛНЗ дома будет играть против петровского «Ингульца».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Шахтер» – ЛНЗ – 5:1

Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 – Ноникашвили, 62 (пен.)

Предупреждения: Конопля, 64, Марлон, 90+1 – Момо, 87

«Шахтер»: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Судаков, Крыськив (Назарина, 80), Бондаренко (Марлон, 68) – Кевин (Невертон, 46), Траоре (Эгиналду, 68), Зубков (Педриньо да Силва, 73).

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич (Норенков, 79), Муравский, Салиху, Путря – Ноникашвили, Яшари – Авагимян (Халайла, 63), Молло (Бар, 63), Олейник (Наумец, 63) – Момо.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 18 (7) – 6 (3)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 2 – 0.

ШАХТЕР – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ отчеты Георгий Судаков
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 45
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serhiy
Ні,ну це неймовірна перемога ,бо всі думали ,що нічия буде ))) Тому така радість в кротів .))) Вони на полі так радувалися ,ніби ЛЧ виграли.)))
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+5
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DaVinci
Мудаков знайшов суперника з яким може грати на рівні 😁😁😁
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+5
Airwolf77
Сундуков только в УПЛ иногда силен, в ЕК он нулевой 
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+4
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DaVinci
І одразу боти лохмета вилізли в коменти)
Єдиний позитивний матч в цьому сезоні
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+4
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Test
ШЛАКтер-ржаве лайно... надіюсь скоро ця шайка розпадеться або вилитить до 3 ліги.. Туди їм дорога...
P.s. З дитинства за ВЕРЕС...
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+2
дыряво с пердя🤣
Нечего себе дыркочи ботвы обосанной нагнали и всех заминусовали
Ходят слухи, что юрец шпрот (павлуша) сдох за гаражами троещинскими, то ли ещё будет 
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+1
AK.228
О, вылезло тернопольское гавно
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+1
McLay
Кожному ЛНЗівцю по КраЗу вігілля!😂🤪
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+1
Андрей⚒️
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0
serhiy
До речі,по заголовку,якби учень мав такі гроші,як те недороблене -учитель,то учитель би не встигав глотати !
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0
дыряво с пердя🤣
Дыркачи на шляпаренко недовольны 
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0
easterly
Гра 100500% договірнякова . Треба глянути ставки на платформах
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0
serhiy
Судакову треба сказати ,що скаути приїжджають тільки на матчі ЛЧ))) А то хлопака поплутав,напрягся - а толку -нуль )))
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0
AK.228
Ооооо, Шлюхамэны Суркиса повылазили😂😂
Давайте сразу и все дружно
1. Судаков так бы играл в еврокубках
2. Можно просить за Судакова 150 млн.
3. Это слив ЛНЗ
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-1
vasilichn
Ахметовский шлюхтер сегодня разошелся, Кон домы..
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-1
serhiy
Після цієї неймовірної перемоги який вже там шлюхтьор в табличці ? Знову четвертий ,а шо такоє ? Четверті -привикайте,а то без кабінетів і суддів ви просто помийка бамбаська )))
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-2
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Frank Piter
Сразу минусы начали клепать боты дырнамовские 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Чемпион на изи , нужно было так закрывать игры с Вересом и с Александрией, а не ху_йнёй страдать и с реализацией снова плохо можно было и 10 забить, всех болельщиков  Шахтёра с уверенной  победой  
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-2
DK1961
Прям таки титанические ржавые усилия для продажи мудакова. И защитники перед ним расступаются, и судья отворачивается (а вдруг рука у него была, или ещё чего...). Мне даже жалко лохметова: столько бабла тратит для поднятия трансфертной стоимости этой деревяшки, лепит через подкупные медиа сказочные истории про хотелки этого дерева Бавариями и Барселонами, а ведь все равно никто на самом деле не откликается...
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-3
Віктор Коробка
Шахтар - з впевненою перемогою! Чекаємо такої ж гри в ЛЧ та збірників - у збірній України.
  Ну і як без критики. Терміново потрібен нападник. Бо Траоре - не тягне, Сікан травмований (та й його рівень викликає питання), а Егіналду - не центр. нападник. Такої ахової ситуації в нападі Шахтаря я вже давненько не пам'ятаю.
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-3
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