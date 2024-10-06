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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 21:23 | Обновлено 06 октября 2024, 21:33
678
1

ПУШИЧ: «Судаков должен быть благодарен партнерам за этот перформанс»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча против ЛНЗ

06 октября 2024, 21:23 | Обновлено 06 октября 2024, 21:33
678
1
ПУШИЧ: «Судаков должен быть благодарен партнерам за этот перформанс»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча против ЛНЗ Черкассы (5:1) в 9-м туре УПЛ:

– Почему такой контраст между выступлениями в УПЛ и еврокубках? Сегодня у вашей команды была и динамика, и моменты, и агрессия – все то, чего не хватало в Лиге чемпионов? Что мешает?

– Добрый вечер. Прежде всего хотел бы сказать, что сегодня моя команда отыграла на просто фантастическом уровне: я очень доволен тем, как мы строили игру в целом и как реагировали на события на поле. И потому я могу только похвалить своих игроков. Что касается вашего вопроса, то я вынужден сказать, что он не слишком умный. Ведь если вы ставите в один ряд национальные и еврокубковые соревнования, то вы не очень хорошо разбираетесь в футболе. Извините, но это некорректный вопрос.

– Впереди международная пауза, так как вы планируете ею воспользоваться? Сколько времени дадите игрокам на отдых и есть ли в планах товарищеские матчи?

– Наши планы не будут отличаться от обычного расписания во время подобных пауз. Конечно, игроки, получившие вызов в свои сборные, проведут это время, выступая за свои национальные команды. А что касается футболистов, которые не вызваны, то у них будет время, чтобы немного отдохнуть – и физически, и ментально. Ведь у нас очень напряженный календарь, большое количество матчей, всем нам необходимо немного отдохнуть, чтобы подойти с полным зарядом сил к новым вызовам, которые ждут нас впереди.

– За первые 12 минут второго тайма ваша команда забила три гола. Какие слова вы подобрали в перерыве, чтобы мотивировать своих игроков?

– Я сказал игрокам, что если мы отметимся сегодня пятью забитыми мячами, получим выходной. Но, конечно, это шутка. Что касается реально сказанных слов, то я вместе с командой разбирал эпизоды первого тайма и обратил внимание на те нюансы, которые мы могли бы улучшить, на моменты, которыми мы могли бы воспользоваться, чтобы изменить рисунок игры во втором тайме в нашу пользу. И, как вы заметили, наши наработки имели эффект – мы смогли забить трижды в начале второго тайма. И в целом, как я уже отмечал, моя команда сегодня провела фантастический поединок, чем я очень доволен.

– У «Шахтера» 14 забитых мячей и 3 пропущенных в 3 домашних матчах УПЛ – команда сверхрезультативная в чемпионате. Но, как уже мой коллега отмечал, в Лигу чемпионов это не удается перенести. Все-таки сможете ли вы после этой паузы сборных перенести такую ​​игру с чемпионата в матче на евроарене?

– Я уже отвечал на это вашему коллеге и повторю это для вас. Не очень корректно, на мой взгляд, сравнивать совершенно противоположный уровень соревнований в национальных турнирах и Лиге чемпионов. Безусловно, наша Премьер-лига сильна и конкурентна, но сравнивать ее с уровнем Лиги чемпионов является нецелесообразным занятием. Это просто земля и небо. И я хочу вас попросить иметь немного больше уважения к футболистам и всем украинским клубам, представляющим страну на евроарене. Что касается логистических вопросов и всего, что связано с такими играми, то каждый раз мы вынуждены преодолевать какой-то просто немыслимый путь. Это уже стало вполне нормальным и привычным явлением для нас, в Украине, но когда я общаюсь со своими коллегами за рубежом, они вообще не верят, что могут быть такие условия и что нам приходится каждый раз сталкиваться с подобными вопросами логистики во время путешествий на матчи.

Я также общался с вашими коллегами в Нидерландах и отстаивал хорошее имя команды, хвалил своих игроков за ту выдержку и за то отношение к футболу, что они демонстрируют при всех сложных условиях. И, конечно, я понимаю ваши вопросы и попытки проложить параллель между этими двумя турнирами, но я еще раз прошу проявлять больше уважения к игрокам – не столько ко мне, сколько к моим игрокам. Они заслуживают уважения за свое усердие. И могу вас заверить: мы делаем все, что в наших силах, и даже больше того, что есть в нашем внутреннем резерве. И если вы хотите, то я могу взять вас с собой в путешествие: вы преодолеете путь из Украины в Германию и потом вернетесь по аналогичному маршруту, а после этого я попрошу вас отбегать 90 минут на поле. Я не знаю, сможете ли вы выдержать такую ​​динамику и стилистику. Еще раз могу вас заверить, что мы выкладываемся полностью и что мои игроки заслуживают уважения. Поэтому я снова прошу вас всех проявлять большее уважение к футболистам.

– Сегодня, наверное, наибольшее желание проявил Судаков, раз забил четыре гола. Его покер вообще стал только 12-м в УПЛ и первым за 7 лет в чемпионате Украины. Как же вы оцените его игру?

– Я думаю, он сыграл хорошо в этот вечер. Как я уже говорил ранее, все заслуги – командные и индивидуальные – являются результатом работы всего коллектива. И сегодня мы были невероятны как команда. Поэтому Судаков должен быть признателен своим партнерам за этот невероятный перформанс, что ему удалось продемонстрировать и стать лучшим игроком матча.

А если говорить непосредственно о нем, то Судаков – просто фантастический футболист, как вам всем известно, он невероятный человек и очень приятный парень. Поэтому я очень рад за его сегодняшний перформанс и уверен, что в расположение национальной сборной он отправится в отличном настроении и сможет также быть полезным национальной команде Украины. Но сегодня он действительно был великолепен.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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