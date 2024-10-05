В 9-м туре украинской Премьер-Лиги 6 октября на Арене Львов» «Шахтер» будет принимать «ЛНЗ». На данный момент в турнирной таблице команды разделяет всего одно очко, поэтому победа черкасских футболистов позволит им обойти действующих чемпионов страны, приблизившись к группе лидеров. И если некоторое время назад такое сложно было представить, то сейчас подобный вариант развития событий вполне реален.

Шахтер

В одном из недавних интервью бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей назвал нынешнюю команду горняков одной из самых слабых за последние годы. С таким мнением можно соглашаться или не соглашаться, но то, что донетчане резко сдали после предыдущего сезона – это, безусловно. И критика в адрес «Шахтера», которая сыпется со всех сторон, вполне по делу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Все началось с поражения во втором туре Премьер-Лиги от «Полесья». А далее пошло-поехало. Неудачный матч против дебютантов элитного дивизиона «Левого Берега», когда только пенальти помог горнякам добиться положительного результата, поражение от «Александрии», ничья с «Вересом». Болельщики клуба еще надеялись, что после двух побед с крупным счетом над «Карпатами» и «Оболонью», игроки подойдут к Лиге чемпионов в надлежащей форме и там они точно покажут свой класс, но прошло уже два тура самого престижного европейского клубного турнира, а в активе только одно очко и ни одного забитого мяча.

Особенно беспомощным «Шахтер» выглядел в минувшую среду в Гельзенкирхене, где принимал «Аталанту». Украинская команда уступила соперникам по всем показателям, практически создав по-настоящему лишь один голевой момент. В то время, как у ворот горняков раз за разом возникали опасные ситуации и итоговый счет мог быть гораздо больше, чем 0:3.

Какие еще козыри остались у Марино Пушича, чтобы доказать, во-первых, свою состоятельность как тренера одного из ведущих клубов страны, во-вторых, что управляемый им коллектив способен выйти из сложной ситуации, и, в-третьих, что кредит доверия ему со стороны руководства клуба еще не исчерпан? Ответы на эти вопросы наверняка должна дать игра с «ЛНЗ». В ней, кстати, горняки не смогут рассчитывать на Тараса Степаненко, который получил травму в матче с «Аталлантой» и выбыл из строя примерно на месяц. И пока под вопросом остается участие Даниила Сикана.

ЛНЗ

Зато черкасскую команду за старт нового сезона в Премьер-Лиге можно больше хвалить, чем критиковать. Сменив летом наставника, «ЛНЗ», как и в предыдущем чемпионате, продолжает исправно набирать очки. Так, в 8 матчах было одержано 3 победы, 3 раза фиксировались ничьи и только дважды случались поражения. Причем проигрывали черкащане лидерам турнира «Александрии» и «Динамо».

Новому наставнику «ЛНЗ» Андресу Карраско на данный момент удалось объединить усилия достаточно опытных по меркам Украины футболистов, таких как Олейник, Пасич, Путря, Кучеренко, Муравский, Топалов, Авагимян с большой группой легионеров, в которую входят Салиху, Ноникашвили, Яшари, Момо, Халайла, Ангелов, Бар. И это при том, что есть еще молодые футболисты, а также ряд травмированных игроков, которые при необходимости наверняка смогут усилить команду.

Поэтому сомневаться в том, что «ЛНЗ» даст настоящий бой горнякам, не приходиться. Другое дело, получиться ли у черкасского коллектива показать свою игру или они все же выберут более осторожную тактику, пока сказать сложно. Но в любом случае с нынешним «Шахтером» черкащане вполне могут брать очки.

Статистика матчей

В прошлом сезоне соперники впервые встретились на уровне Премьер-Лиги и оба матча завершились победами «Шахтера» с одинаковым счетом 3:0. В первом круге на «Арене Львов» два гола забил Келси и один Сикан, а в Черкассах у горняков забивали Сикан, Судаков и Эгиналду.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Тобиас, Матвиенко, Франьич, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Зубков, Траоре

«ЛНЗ»: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Пасич, Бойко, Ноникашвили, Топалов, Яшари, Олейник, Момо

Прогноз на противостояние:

Итак, с одной стороны «Шахтеру» надо реабилитироваться после неудачи в Лиги чемпионов, да и в чемпионате Украины очками не стоит разбрасываться, если горняки снова хотят бороться за золотые медали. А, с другой стороны, в состоянии ли они на данный момент показывать тот футбол, который ждут от них болельщики? Больше склоняюсь все же ко второму варианту, что нет, не в состоянии. Ну не может команда так быстро преобразиться за четыре дня. Да и соперник совсем не из робкого десятка. Поэтому поставим на ничью 1:1.

6 октября, воскресенье

«Шахтер» – «ЛНЗ» Львов. Стадион «Арена Львов». 15:30 ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ ШАХТЕР - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Денис Шурман (Киевская область) Прогноз Sport.ua — 1:1

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы 5.20 Ничья Сделать ставку