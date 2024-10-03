Андрей ВОРОБЕЙ: «Возможно, это один из самых слабых Шахтеров в истории»

Экс–форвард Шахтера Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал поражение донецкой команды от Аталанты со счетом 0:3 в Лиге чемпионов.

– Андрей, какие ваши впечатления от матча Шахтер – Аталанта? Такого ожидали поединка?



– Конечно, не такого матча я ждал. Здесь даже дело не в результате. Здесь дело в игре и в нашей команде. Хочется как–то помягче сказать, чтобы никого не обидеть. Это слабый Шахтер. Возможно, один из самых слабых Шахтеров вообще в истории клуба, особенно если брать во внимание это десятилетие.

– Как считаете, в чем причина такой игры Шахтера?



– Я не могу сказать в чем причина. Я не буду утверждать, но, возможно, надо где–то что–то менять. Почему–то у дончан даже не видно рисунка игры, даже не видно за счет чего Шахтер может играть в еврокубках. Откровенно говоря, очень слабо выглядит наша команда по сравнению с европейскими клубами.

– То есть это не Аталанта такая сильная?



– Будь то Болонья или Аталанта в качестве оппонента. Мы, откровенно говоря, очень слабо выглядим во всем – и в техническом, и в тактическом аспектах, а также в физических кондициях. Это было видно в проигранном поединке с итальянским клубом. Да, Аталанта – это мощная, очень высокая команда. Это очень атлетичная команда. Бергамаски практически 90 минут играют один в один по всему полю. Это очень мобильная команда на сегодняшний момент. Да, у Аталанты есть проблемы в своем чемпионате, но в этом матче они показали, что у Шахтера больше проблем, чем у них. Мы ничего не сумели им поставить в противовес – ни в тактике, ни в технике, ни в физических кондициях.

– Шахтер может занести себе в актив, получается, только удары Конопли и Судакова во второй половине встречи…



– По первому тайму вообще у Шахтера было ноль ударов по воротам. О чем можно говорить? У Пушича я не наблюдаю каких–то положительных действий в атакующем плане. Мы вроде бы красиво стоим на поле при обороне, но при этом не отбираем мяч. Соперники спокойно принимают мяч в нашей штрафной, разворачиваются, накручивают по два–три футболиста. А мы просто наблюдаем за этим. Мне порой жалко наших защитников. Да, они пластаются и стараются, но, когда полкоманды стоит наблюдает, то ни вратарь, ни защитники не помогут.

– Получается, и выделить кого–то сложно в Шахтере по этому матчу? Или кого-то выделите?



– Никого. У нас на данный момент очень слабая полузащита. А за атаку вообще говорить ничего не буду, потому что Сикан травмированный. А при отсутствии Сикана даже пропали даже моменты в исполнении Шахтера.

– Кто в этом поединке с Аталантой выполнял роль форварда тогда?



– Эгиналду играл форварда. Но я считаю, что он не нападающий. Вместо него вышел Траоре, но все равно ничего не смогли сделать впереди. Просто в матче с Шахтером Аталанта одна была на футбольном поле. Донецкой команды просто вообще не было видно.

– Согласны, что Лукман – лучший игрок матча по версии УЕФА?



– Да, конечно! Он особенно в первом тайме много моментов создал. Он и гол забил, и ассист сделал. Конечно, это хороший игрок. В этом поединке это было видно во всем.

– Следующий матч в Лиге чемпионов у Шахтера с Арсеналом. Что ждать от поединка с таким сильным соперником?



– Может кто–то обижается за мою критику. Я всегда защищаюсь за Шахтер, когда он играет хорошо. Но, если они играют плохо, то о чем можно говорить? У нас, наверное, мало шансов тем более с Арсеналом на его поле. С лондонской командой у нее дома сложно будет при такой игре, которую Шахтер демонстрировал в этих двух поединках с Болоньей и Аталантой. После матча с Болоньей мы радовались этому одному очку. Действительно вымучили этот один балл. А Аталанта просто очень уверенно выиграла. Здесь надо делать какие–то кардинальные выводы, потому что так играть на международной арене нельзя. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и скажу, что команды играют и бьют по воротам. Но наша команда почему–то показывает одну из самых слабых игр в Лиге чемпионов.

– Хотя бросается в глаза матч, в котором Боруссия разгромила Селтик 7:1!



– Ну, Селтик же забил гол! Шотландская команда била по воротам. А Шахтер что делает?

– Но согласитесь, с итальянскими командами в принципе украинским клубам по традиции сложно играть?



– Конечно. С итальянцами играть сложно, да. Наши клубы не умеют с ними играть. Итальянцам противостоять очень сложно. Но нужно играть с любой командой. Нужно хотя бы хотеть играть. В поединке с Аталантой показалось, что даже желания не было.

– Перед матчами сборной Украины в составе Шахтера травмировался Тарас Степаненко, а в параллельном поединке с Фейеноордом, играя за Жирону, получил повреждение Виктор Цыганков. Степени травм пока неизвестны, и все–таки, как считаете это потери для желто–синих накануне поединков с Грузией и Чехией в Лиге наций?



– Я думаю, что у тренера сборной есть большой список полузащитников. Да, Цыганков – это ведущий игрок, а Степаненко – это опытный футболист. Согласен! Но на данном этапе незаменимых нет. Есть такие игроки, как Гуцуляк и другие. Можно с чемпионата Украины приглашать футболистов, которые хотят и могут себя проявить, давая им шанс. Мы ждем, что тренер сборной даст им шанс, чтобы они себя проявили.

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– По поводу Судакова что скажете? После нереализованного пенальти в ворота Болоньи ему доверили пробить одиннадцатиметровый в поединке с Вересом, и он забил мяч. Георгий – лидер нынешнего Шахтера, доверяют ему?



– Это нормально. Он молодец! Проявил характер и показал, что это была случайность и лотерея. Для уверенности это хорошо. Но в матче с Аталантой его тоже не было видно на поле. Линии полузащиты вообще не было видно.

– Следующий матч у Шахтера с ЛНЗ в УПЛ 6 октября. Что думаете по поводу этой встречи?



– После таких поединков в еврокубках всегда тяжело перестроиться на чемпионат Украины. А ЛНЗ – не такая уж и слабая команда. Я не думаю, что это будет какой–то проходной поединок. Черкасская команда будет пытаться создать проблемы. Вопрос в том, как Шахтер перестроится и как после такого поражения от Аталанты сможет морально выстоять. Но уровни чемпионата Украины и Лиги чемпионов совершенно разные. В чемпионате Украины дончане могут и пешком играть. А вот в еврокубках пешком не получается.

– По матчу Хоффенхайм – Динамо что–то можно сказать?



– Посмотрим. Это уже после поединка. Пока что сложно сказать, как они сыграют. Пока что в еврокубках украинские команды проигрывают с общим счетом 0:6! Динамо Лацио уступило 0:3, а Шахтер – Аталанте с таким же результатом.

– Что скажете по игре Артема Довбика, который начал забивать при Иване Юриче? И дальше так у него пойдет?



– Человек забивает. Он забивал за Жирону, забивает сейчас. Первое время ему нужно было на адаптацию, привыкнуть к команде. Сейчас он практически в каждом матче забивает. Какую–то феерическую игру он не показывает, но голевое чутье у него есть. Это самое главное для нападающего. В нападающем и ценится то, что он может с одного момент забить мяч и создать какой–то момент. Довбик – это форвард хорошего уровня. Я думаю, что у него должно все получиться.