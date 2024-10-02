В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА признали форварда бергамасков Адемолу Лукмана лучшим игроком противостояния:

«Он показал отличное мастерство и был выдающимся с мячом, забив гол, отдав голевую передачу, создав два момента и попав в перекладину. Всегда был доступным своим товарищам по команде, он демонстрировал тактически умные движения и хорошую оборонительную работу».