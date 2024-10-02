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Лига чемпионов
02 октября 2024, 22:20 | Обновлено 02 октября 2024, 22:37
689
0

В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта

Лукман получил признание от технических наблюдателей УЕФА, Адемола оформил гол+ассист

02 октября 2024, 22:20 | Обновлено 02 октября 2024, 22:37
689
0
В УЕФА назвали лучшего игрока матча Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА признали форварда бергамасков Адемолу Лукмана лучшим игроком противостояния:

«Он показал отличное мастерство и был выдающимся с мячом, забив гол, отдав голевую передачу, создав два момента и попав в перекладину. Всегда был доступным своим товарищам по команде, он демонстрировал тактически умные движения и хорошую оборонительную работу».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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