Хет-трик Адейеми и 7 голов. Боруссия Д уничтожила Селтик в ЛЧ

Вечером 1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Селтиком».

Игра прошла на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

В начале матча полузащитник шмелей Эмре Джан с пенальти вывел свою команду вперед. Через 2 минуты Дайзен Маэда сравнял счет. На 11-й минуте Карим Адееми снова вывел «Боруссию» вперед. На 29-й минуте Адееми увеличил преимущество хозяев. К концу первого тайма Серу Гирасси реализовал пенальти, а через 2 минуты Адееми оформил хет-трик. В середине второго тайма Серу Гирасси забил свой второй гол в ворота «Селтика». На 79-й минуте Феликс Нмеча завершает разгром, сделав счет 7:1.

Лига чемпионов. 2-й тур. 1 октября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Селтик (Шотландия) – 7:1

Голы: Джан, 7, Адееми, 11, 29, 42, Гирасси, 40, 66, Нмеча 79 – Маэда, 9

Боруссия: Кобель, Коуту, (Бенсебаини, 61), Антон, Шлоттербек, Риерсон, Гросс, (Нмеча, 61), Джан, Адееми, (Дюранвиль, 48), Брандт, (Байер, 61), Байно-Гиттенс, Гирасси, (Забитцер, 70)

Селтик: Шмейхель, Тейлор, (Валье, 46), Скейлс, Трасти, Джонстон, Бернарду, (Хатате, 46), Макгрегор, Энгельс, Маэда, Фурухаси, (Ида, 63), Кюн, (Хен Джун, 63)

Предупреждения: Гросс, 32, Бенсебаини, 90+3 – Шмейхель, 6, Хатате, 74