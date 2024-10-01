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Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.10.2024 22:00 – FT 7 : 1
Селтик
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 23:55 | Обновлено 02 октября 2024, 01:32
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0

Хет-трик Адейеми и 7 голов. Боруссия Д уничтожила Селтик в ЛЧ

Шмели поиздевались над чемпионами Шотландии, матч закончился со счетом 7:1

01 октября 2024, 23:55 | Обновлено 02 октября 2024, 01:32
233
0
Хет-трик Адейеми и 7 голов. Боруссия Д уничтожила Селтик в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия - Селтик

Вечером 1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Селтиком».

Игра прошла на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

В начале матча полузащитник шмелей Эмре Джан с пенальти вывел свою команду вперед. Через 2 минуты Дайзен Маэда сравнял счет. На 11-й минуте Карим Адееми снова вывел «Боруссию» вперед. На 29-й минуте Адееми увеличил преимущество хозяев. К концу первого тайма Серу Гирасси реализовал пенальти, а через 2 минуты Адееми оформил хет-трик. В середине второго тайма Серу Гирасси забил свой второй гол в ворота «Селтика». На 79-й минуте Феликс Нмеча завершает разгром, сделав счет 7:1.

Лига чемпионов. 2-й тур. 1 октября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Селтик (Шотландия) – 7:1

Голы: Джан, 7, Адееми, 11, 29, 42, Гирасси, 40, 66, Нмеча 79 – Маэда, 9

Боруссия: Кобель, Коуту, (Бенсебаини, 61), Антон, Шлоттербек, Риерсон, Гросс, (Нмеча, 61), Джан, Адееми, (Дюранвиль, 48), Брандт, (Байер, 61), Байно-Гиттенс, Гирасси, (Забитцер, 70)

Селтик: Шмейхель, Тейлор, (Валье, 46), Скейлс, Трасти, Джонстон, Бернарду, (Хатате, 46), Макгрегор, Энгельс, Маэда, Фурухаси, (Ида, 63), Кюн, (Хен Джун, 63)

Предупреждения: Гросс, 32, Бенсебаини, 90+3 – Шмейхель, 6, Хатате, 74

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Селтик Лига чемпионов Карим Адейеми Эмре Джан Серу Гирасси Феликс Нмеча Дайдзэн Маэда хет-трик
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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