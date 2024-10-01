Боруссия Д

1 октября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Селтиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне резко сдала в Бундеслиге. Если в 2023-м году серебряную салатницу упустили из-за ничьей в последнем туре, то прошлой весной проиграли спор РБ Лейпциг за четвертое место. Но это в чем-то компенсировали выходом в финал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. И только мадридский Реал в решающем поединке получилось выиграть. Впрочем, это были во многом другие осы: ушел с тренерского поста Терзич, покинули проект такие игроки, как Хуммельс, Ройс, Фуллькруг, и список можно продолжить. Но и для нового наставника, Нури Шахина, нашли немало интересных футболистов, пополнив обойму Байером, Герасси, Антоном, Гроссом и Яном Коуто. И старт в целом неплох, хотя нельзя не упомянуть провал с 1:5 от Штутгарта. В Лиге чемпионов Брюгге тоже долго, до 76-й минуты, держался. Но в итоге дублем Гиттенса сломали сопротивление бельгийцев, в итоге доведя до 3:0 в свою пользу.

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Селтик

Клуб не смог из-за Джеррарда взять десять чемпионских титулов кряду. Но Стивен после этого ушел, и после этого снова Рейнджерс отошел на второе место. Другое дело, что, не имея серьезной конкуренции в Премьершипе, мало что получается на международной арене. Так, в прошлом сезоне было взято в Лиге чемпионов 4 очка, заняв последнее место, и это не первый такой итог за последние годы. Что же, сейчас уже в первом туре получилось взять сразу 3, и как: разгромили соперника 5:1. Вот только в том поединке принимали на своем поле Слован из Братиславы. А сейчас представителю Глазго играть на выезде, что у них традиционно хуже получается.

Статистика личных встреч

В 1987-м и 1992-и году стороны играли в Кубке УЕФА. Шотландцы начинали с победы, но потом немцы выиграли трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Немцы хороши и дома выиграют при форе -1 гол(коэффициент - 1,66).