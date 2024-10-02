01.10.2024 22:00 – FT 7 : 1
Лига чемпионов02 октября 2024, 01:23 | Обновлено 02 октября 2024, 02:33
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Боруссия Д – Селтик – 7:1. Хет-трик Адейеми. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
02 октября 2024, 01:23 | Обновлено 02 октября 2024, 02:33
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Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
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Боруссия Дортмунд разгромила Селтик (7:1), хет-трик оформил Карим Адейеми.
Боруссия Д (Германия) лидирует в Лиге чемпионов, набрав 6 очков из 6.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября
22:00. Боруссия Д (Германия) – Селтик (Шотландия) – 7:1
Голы: Эмре Джан, 7 (пен), Адейеми, 11, 29, 42, Гирасси, 40 (пен), 66, Нмеча, 79 – Маэда, 9
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
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