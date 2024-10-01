1 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Селтик.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После первого тайма счет 5:1 в пользу хозяев. Команды забили первые 3 мяча за 11 минут.

Хет-триком в первой 45-минутке отметился Карим Адейеми. Для 22-летнего форварда это 8-я игра в текущем сезоне. На его счету уже 5 голов и 3 ассиста.

❗️ ВИДЕО. Боруссия Д отгрузила 5 мячей за один тайм ЛЧ! У форварда – хет-трик