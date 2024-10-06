Шахтер Донецк

В воскресенье, 6-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Команда Марино Пушича посреди недели играла в Лиге чемпионов УЕФА и лишь разочаровала своих болельщиков, так ничего и не показав против «Аталанты». Теперь «Шахтер» возвращается на внутреннюю арену, где проблем у него уже полная вагонетка, и не факт, что эти три потери очков не снесут главного тренера, пока мы будем следить за матчами национальных сборных. А вероятность этого существует, если «горняки» не выиграют у ЛНЗ, который, хотя и не побеждает четыре матча кряду, но и не проигрывает при этом три.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.