6 октября прошел матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 5:1

Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 27 – Ноникашвили, 62 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Судаков, 13 мин.

🔥 Яка комбінація та удар Судакова! ⚽️



🧡 Георгій відкриває рахунок у футзальному стилі 👏#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/MVs2VcwDMk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 6, 2024

ГОЛ! 2:0 Зубков, 27 мин.

ГОЛ! 3:0 Судаков, 50 мин.

ГОЛ! 4:0 Судаков, 53 мин.

ГОЛ! 5:0 Судаков, 57 мин.

ГОЛ! 5:1 Ноникашвили, 62 мин. (пен.)