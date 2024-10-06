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Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.10.2024 15:30 – FT 5 : 1
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 17:43 |
1428
0

Шахтер – ЛНЗ – 5:1. Как Судаков сделал покер. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ 2024/25

06 октября 2024, 17:43 |
1428
0
Шахтер – ЛНЗ – 5:1. Как Судаков сделал покер. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

6 октября прошел матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 5:1

Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 27 – Ноникашвили, 62 (пен.)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Судаков, 13 мин.

ГОЛ! 2:0 Зубков, 27 мин.

ГОЛ! 3:0 Судаков, 50 мин.

ГОЛ! 4:0 Судаков, 53 мин.

ГОЛ! 5:0 Судаков, 57 мин.

ГОЛ! 5:1 Ноникашвили, 62 мин. (пен.)

События матча

62’
ГОЛ ! С пенальти забил Шота Ноникашвили (ЛНЗ Черкассы).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Георгий Судаков Александр Зубков пенальти Шота Ноникашвили
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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