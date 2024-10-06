Шахтер – ЛНЗ – 5:1. Как Судаков сделал покер. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ 2024/25
6 октября прошел матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.
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Украинская Премьер-лига 2024/25. 9-й тур, 6 октября
Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 5:1
Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 27 – Ноникашвили, 62 (пен.)
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Судаков, 13 мин.
🔥 Яка комбінація та удар Судакова! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 6, 2024
🧡 Георгій відкриває рахунок у футзальному стилі 👏#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/MVs2VcwDMk
ГОЛ! 2:0 Зубков, 27 мин.
⚽️ Олександр Зубков 🧡 Який гол і яка атака! 🔥#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/8QZQg4J9FS— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 6, 2024
ГОЛ! 3:0 Судаков, 50 мин.
ГОЛ! 4:0 Судаков, 53 мин.
ГОЛ! 5:0 Судаков, 57 мин.
ГОЛ! 5:1 Ноникашвили, 62 мин. (пен.)
События матча
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