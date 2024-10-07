Бондарь ответил всем, кто критикует Шахтер и Динамо за европоражения

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлением о матче с ЛНЗ (5:1) в 9-м туре УПЛ и высказал мнение о критике, которой подвергается команда, а также киевское «Динамо» за поражения в евротурнирах – Лиге чемпионов и Лиге Европы

– Хочу поздравить всю команду и всех настоящих болельщиков «Шахтера» с победой. Болельщиков, которые всегда с нами – и когда мы побеждаем, и в очень тяжелые времена, когда мы проигрываем и что-то, может, идет не так. Нам очень важна поддержка именно настоящих фанатов, мы ее чувствуем.

Это важная победа и для болельщиков, и для нас, потому что после двух неудачных матчей мы должны были реабилитироваться. На поле была настоящая команда. Мы показали, что «Шахтер» все-таки на том уровне, на котором он есть. Но у каждой команды есть периоды, которые нужно пройти.

– Тренер сказал, чтобы было больше уважения, потому что было очень много критики в сторону горняков. Как вы это воспринимали?

– Я также хотел об этом сказать, но не буду, потому что сейчас опять начнут писать. Очень много у нас экспертов вышли в медийное русло и очень много говорят.

Но я хочу сказать, что «Динамо» и «Шахтер» выходят на поле и играют сердцем и душой, чтобы заработать результат для нашей страны. Когда пишут, что у нас нет желания... Если вы будете делать такие путешествия, которые делают «Динамо» и «Шахтер»... Это уже понял и «Кривбасс», у которого также есть опыт этого. Ни одна команда в мире не играет в таких условиях, как мы.

Мы стараемся создать положительный момент для наших болельщиков, для ВСУ, которые болеют и очень волнуются, когда смотрят эти матчи. Было очень-очень много критики, но мы хотим и будем делать все для положительного результата и на евроарене, и в УПЛ.

В чемпионате еще все впереди, в еврокубках также еще есть матчи. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше, – заявил Бондарь.