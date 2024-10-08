Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Лига наций
08 октября 2024, 07:22 | Обновлено 08 октября 2024, 07:27
4937
4

Теперь Реброву можно лишь посочувствовать

Валерий Василенко – о сложной кадровой ситуации в сборной накануне матчей Лиги наций

08 октября 2024, 07:22 | Обновлено 08 октября 2024, 07:27
4937
4
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Getty Images/Global Images Ukraine

Когда главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций, я не удержался, чтобы в который раз не проехаться по наставнику «сине-желтых». Проехаться, в первую очередь, из-за его слишком консервативных и прямолинейных, на мое убеждение, методов определения кандидатов в главную команду страны.

Когда же экспериментировать, как не в полуофициальных матчах полуофициального турнира – сокрушался тогда я. Однако прошло совсем немного времени, и Реброву таки придется всерьез заняться экспериментами.

Но не от того, что Сергей Станиславович вдруг пошел на попятную. Жизнь вынудила. Точнее, травмы игроков, которые могли претендовать на место в основном составе.

Getty Images/Global Images Ukraine

В первоначальном варианте Сергея Реброва тоже не оказалось места для двух футболистов, которые травмировались: Александра Зинченко, у которого мышечное повреждение, и Руслана Малиновского, который получил жуткий перелом ноги.

Очевидно, что будь эти легионеры в строю, свой дежурный вызов в национальную команду они непременно получили бы. Но футбольная жизнь внесла свои коррективы.

Тогда, в конце сентября, хотелось думать, что на этом кадровые потери нашей команды ограничатся. Но не тут-то было.

Далее лично я чуть не потерялся в ворохе информации на тему «травмы футболистов, вызванных Ребровым в сборную на матчи против Грузии и Чехии».

Итак, из-за проблем со здоровьем национальной сборной Украины в этот раз не помогут Виктор Цыганков (травма бедра), Виталий Миколенко и Александр Пихаленок (в обоих мышечная травма), Владимир Бражко (травма ребра).

Позже к этому списку добавился капитан сборной Украины и «Динамо» Андрей Ярмоленко. Хотя в данном случае ситуация почти что детективная.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Первоначально ветерана не было в списке. Потом его определили в резерв. А затем вроде бы перевели в основу.

Но в самый последний момент оказалось, что Андрей травмирован. Хотя в игре девятого тура УПЛ он сыграл за «Динамо» (против «Кривбасса»). Может, получил повреждение в поединке против команды Юрия Вернидуба? А может дело в чем-то ином?

Как бы то ни было, но Ярмоленко в октябрьских матчах сборной Украины мы не увидим.

Не увидим в главной команде страны и голкипера «Реала» Андрея Лунина, у которого обнаружилась вирусная инфекция.

Ребров не мог не отреагировать на такой «травмопад». И он отреагировал.

Главный тренер сборной Украины перевел/довызвал в основной список пятерых футболистов: Виталия Буяльского, Александра Назаренко, Александра Сватка, Ивана Калюжного и Дмитрия Ризныка.

Теперь давайте попытаемся угадать (или предугадать), каковой предстанет сборная Украины в ближайших поединках Лиги наций с учетом этих вынужденных пертурбаций.

***

О вратарской позиции говорить проще всего. Лунин из основного списка выбыл, туда добавился Ризнык. Ни у первого, ни у второго фактически не было шансов выйти в основе при «живом» Трубине. Так что в этой связи замена – пустая формальность.

А вот дальше будет сложнее.

Оборонная линия из-за травмопада лишилась Миколенко. На его позицию есть лишь одна прямая замена – Михайличенко.

Переведенный в основной список центрбек Сваток вряд ли, на мой взгляд, будет претендовать на роль основного на поле, ведь у Забарного и Матвиенко проблем со здоровьем нет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров и Илья Забарный

А вот со средней линией получается полная неразбериха.

Тарас Степаненко видится главным кандидатом в опорники, хотя совсем недавно некоторые наши СМИ сообщили о том, что и этого футболиста в октябрьском цикле сборной мы не увидим.

Однако пока что капитан «Шахтера» остается опцией для тренерского штаба сборной. Во всяком случае, ветеран официально со списка вызванных не убыл.

Тем не менее, если предположить, что дыма без огня не бывает, и у Тараса действительно имеются какие-то проблемы, то тогда в опорной зоне сборной может дебютировать Калюжный. Либо еще один дебютант национальной команды Крыськив.

На правом крыле полузащиты, там, где обычно действует Ярмоленко, могут сыграть, окромя Зубкова, и Гуцуляк, и Назаренко. Александр может сыграть и на противоположном фланге. Там, где есть Кабаев и Мудрик. И в этой связи сложно предугадать, каким будет выбор Реброва: консервативным или «новаторским».

А вот Буяльский, похоже, снова окажется «вне игры», хоть и оказался в основном списке. Место Судакова в сборной почти неприкасаемое. Как и позиция Шапаренко. Так что Виталий может рассчитывать, разве что, на замену. Но это все равно лучше, чем ничего.

О линии атаки лишний раз говорить нет надобности. Довбик уже в строю. В строю и Ванат с Яремчуком. Предугадать выбор Реброва в этой связи несложно.

По теме:
Эпидемия травм. Целая команда: список игроков, которые могли помочь сборной
КАЛЮЖНЫЙ: «Вызов в сборную – лучше, чем выходные. Это была мечта»
Даже телефон из рук выпал. Назаренко рассказал, как получил вызов в сборную
Сергей Ребров статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Лига наций
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
Футбол | 07 октября 2024, 07:40 2
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком

Луиджи Ферраджоло остался недоволен игрой римлян в игре против Монцы в 7-м туре Серии А

Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 08 октября 2024, 07:17 1
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?
Назван лучший европейский игрок в истории. Зидан – 4-й. Кто лидер?

Признание получил Криштиану Роналду

ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
Футбол | 08.10.2024, 00:28
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
ФОТО. Как будет выглядеть новая форма сборной Украины на матч с грузинами
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Футбол | 08.10.2024, 05:01
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Бокс | 07.10.2024, 08:14
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lesovij7
Можно было кого-то из молодежной взять, например ярмолюка, каждому уже 28 , он вообще не имеет опыта таких игр.
Ответить
0
Alex T
Его надо было отпустить после евро, что б сочувствовать не пришлось нам, а теперь если опять результата нет, то сделать это никогда не поздно. 
Ответить
0
Xvalenok03
Действительно. Можно только посочувствовать.
Интересная особенность. Много травмированных из динамы.
Результаты подготовки к лиге чемпионов или...?
Ответить
0
SandroKing
По хорошему Ребров уже давно должен был в отставку подать. А если остался на тепленьком месте так пускай доказывает, что на что-то еще способен.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 81
Футзал
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
В Реале официально заявили, что с Винисиусом Жуниором
06.10.2024, 13:03 1
Футбол
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
«Великий игрок, но..» В Риме оценили игру Довбика с Монцей, в которой забил
07.10.2024, 07:42 9
Футбол
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
Анчелотти определился с заменой Карвахалю и сделал заявление
06.10.2024, 10:31
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
Украина – Франция – 7:1. Впервые бронзовые медали ЧМ! Видео голов и обзор
06.10.2024, 18:23 19
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем