Теперь Реброву можно лишь посочувствовать

Когда главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций, я не удержался, чтобы в который раз не проехаться по наставнику «сине-желтых». Проехаться, в первую очередь, из-за его слишком консервативных и прямолинейных, на мое убеждение, методов определения кандидатов в главную команду страны.

Когда же экспериментировать, как не в полуофициальных матчах полуофициального турнира – сокрушался тогда я. Однако прошло совсем немного времени, и Реброву таки придется всерьез заняться экспериментами.

Но не от того, что Сергей Станиславович вдруг пошел на попятную. Жизнь вынудила. Точнее, травмы игроков, которые могли претендовать на место в основном составе.

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В первоначальном варианте Сергея Реброва тоже не оказалось места для двух футболистов, которые травмировались: Александра Зинченко, у которого мышечное повреждение, и Руслана Малиновского, который получил жуткий перелом ноги.

Очевидно, что будь эти легионеры в строю, свой дежурный вызов в национальную команду они непременно получили бы. Но футбольная жизнь внесла свои коррективы.

Тогда, в конце сентября, хотелось думать, что на этом кадровые потери нашей команды ограничатся. Но не тут-то было.

Далее лично я чуть не потерялся в ворохе информации на тему «травмы футболистов, вызванных Ребровым в сборную на матчи против Грузии и Чехии».

Итак, из-за проблем со здоровьем национальной сборной Украины в этот раз не помогут Виктор Цыганков (травма бедра), Виталий Миколенко и Александр Пихаленок (в обоих мышечная травма), Владимир Бражко (травма ребра).

Позже к этому списку добавился капитан сборной Украины и «Динамо» Андрей Ярмоленко. Хотя в данном случае ситуация почти что детективная.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Первоначально ветерана не было в списке. Потом его определили в резерв. А затем вроде бы перевели в основу.

Но в самый последний момент оказалось, что Андрей травмирован. Хотя в игре девятого тура УПЛ он сыграл за «Динамо» (против «Кривбасса»). Может, получил повреждение в поединке против команды Юрия Вернидуба? А может дело в чем-то ином?

Как бы то ни было, но Ярмоленко в октябрьских матчах сборной Украины мы не увидим.

Не увидим в главной команде страны и голкипера «Реала» Андрея Лунина, у которого обнаружилась вирусная инфекция.

Ребров не мог не отреагировать на такой «травмопад». И он отреагировал.

Главный тренер сборной Украины перевел/довызвал в основной список пятерых футболистов: Виталия Буяльского, Александра Назаренко, Александра Сватка, Ивана Калюжного и Дмитрия Ризныка.

Теперь давайте попытаемся угадать (или предугадать), каковой предстанет сборная Украины в ближайших поединках Лиги наций с учетом этих вынужденных пертурбаций.

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О вратарской позиции говорить проще всего. Лунин из основного списка выбыл, туда добавился Ризнык. Ни у первого, ни у второго фактически не было шансов выйти в основе при «живом» Трубине. Так что в этой связи замена – пустая формальность.

А вот дальше будет сложнее.

Оборонная линия из-за травмопада лишилась Миколенко. На его позицию есть лишь одна прямая замена – Михайличенко.

Переведенный в основной список центрбек Сваток вряд ли, на мой взгляд, будет претендовать на роль основного на поле, ведь у Забарного и Матвиенко проблем со здоровьем нет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров и Илья Забарный

А вот со средней линией получается полная неразбериха.

Тарас Степаненко видится главным кандидатом в опорники, хотя совсем недавно некоторые наши СМИ сообщили о том, что и этого футболиста в октябрьском цикле сборной мы не увидим.

Однако пока что капитан «Шахтера» остается опцией для тренерского штаба сборной. Во всяком случае, ветеран официально со списка вызванных не убыл.

Тем не менее, если предположить, что дыма без огня не бывает, и у Тараса действительно имеются какие-то проблемы, то тогда в опорной зоне сборной может дебютировать Калюжный. Либо еще один дебютант национальной команды Крыськив.

На правом крыле полузащиты, там, где обычно действует Ярмоленко, могут сыграть, окромя Зубкова, и Гуцуляк, и Назаренко. Александр может сыграть и на противоположном фланге. Там, где есть Кабаев и Мудрик. И в этой связи сложно предугадать, каким будет выбор Реброва: консервативным или «новаторским».

А вот Буяльский, похоже, снова окажется «вне игры», хоть и оказался в основном списке. Место Судакова в сборной почти неприкасаемое. Как и позиция Шапаренко. Так что Виталий может рассчитывать, разве что, на замену. Но это все равно лучше, чем ничего.

О линии атаки лишний раз говорить нет надобности. Довбик уже в строю. В строю и Ванат с Яремчуком. Предугадать выбор Реброва в этой связи несложно.