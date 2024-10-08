ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!

24-летняя судья Элиф Караарслан получила пожизненную дисквалификацию за то, что она якобы снялась в секс-записи с чиновником, который почти втрое старше её.

Элиф отрицает обвинение, которое связывает её з 61-летним Орханом Эрдемиром.

Эрдемир работал в судейском корпусе Федерации футбола Турции – функционер получил идентичное наказание – пожизненная дисквалификация.

Девушка намерена обжаловать решение и добиться справедливости для себя:

«Мне предстоит долгий юридический путь, но я преодолею это самым сильным и надежным способом», – написала Элиф в своём IG.

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