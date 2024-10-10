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Англия
10 октября 2024, 14:17 | Обновлено 10 октября 2024, 14:52
348
1

Коуту стал полноценным игроком дортмундской Боруссии

Дортмундцы воспользовались пунктом в соглашении с Манчестер Сити

10 октября 2024, 14:17 | Обновлено 10 октября 2024, 14:52
348
1
Коуту стал полноценным игроком дортмундской Боруссии
ФК Боруссия Д. Ян Коуту

22-летний бразильский футболист дортмундской «Боруссии» Ян Коуту стал полноценным игроком немецкого клуба. Игрок до этого времени находился в аренде из английского «Манчестер Сити», но в соглашении был предусмотрен обязательный пункт выкупа, которым дортмундцы воспользовались.

Официально Коуту покидает «горожан», ведь «Боруссия Дортмунд» заплатит за защитника 30 миллионов евро.

Коуту, который присоединился к «Манчестер Сити» в 2020 году, не сыграл за «небесно-белых» ни одной игры. Его дважды отдавали в аренду в испанскую «Жирону», а однажды он выступал в португальской «Браге».

В «Боруссии Дортмунд» довольны игрой молодого защитника, поэтому решили подписать его на постоянной основе.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Манчестер Сити Ян Коуту
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Boodya
Цей хлопець має все для великого футбольного майбутнього.
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