Коуту стал полноценным игроком дортмундской Боруссии

22-летний бразильский футболист дортмундской «Боруссии» Ян Коуту стал полноценным игроком немецкого клуба. Игрок до этого времени находился в аренде из английского «Манчестер Сити», но в соглашении был предусмотрен обязательный пункт выкупа, которым дортмундцы воспользовались.

Официально Коуту покидает «горожан», ведь «Боруссия Дортмунд» заплатит за защитника 30 миллионов евро.

Коуту, который присоединился к «Манчестер Сити» в 2020 году, не сыграл за «небесно-белых» ни одной игры. Его дважды отдавали в аренду в испанскую «Жирону», а однажды он выступал в португальской «Браге».

В «Боруссии Дортмунд» довольны игрой молодого защитника, поэтому решили подписать его на постоянной основе.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund’s obligation to buy clause for Yan Couto deal from Man City has been triggered.



Couto formally leaves #MCFC on a permanent deal now as Dortmund pay up to €30m package for Brazilian RB. pic.twitter.com/1mpO4Cyj4M