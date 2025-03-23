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ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
22.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фарерские острова
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Чемпионат мира
23 марта 2025, 04:20 | Обновлено 23 марта 2025, 04:32
64
0

Чехия – Фарерские острова – 2:1. За мгновение до сенсации. Видео голов

Гости приехали бороться

23 марта 2025, 04:20 | Обновлено 23 марта 2025, 04:32
64
0
Чехия – Фарерские острова – 2:1. За мгновение до сенсации. Видео голов
fotbal.cz

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 встречались сборные Чехии и Фарерских островов.

Кто бы мог подумать, что матч завершится минимальной победой чехов и еще и так, что команда могла бы сыграть вничью.

В первом тайме все шло по плану хозяев, но была слабая реализация. На 25-й минуте Патрик Шик открыл счет.

Минимальное преимущество сохранялось до 83-й минуты, когда игроки Фарерских островов сравняли счет. Забил Гуннар Ватнгамар.

Через две минуты Патрик Шик снова вывел чешскую сборную вперед.

В итоге – минимальная домашняя победа над очень скромным соперником.

Чемпионат мира. Квалификация. 1-й тур

Чехия – Фарерские острова - 2:1

Голы: Шик, 25, 85, – Ватнгамар, 83

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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