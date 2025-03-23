Чехия – Фарерские острова – 2:1. За мгновение до сенсации. Видео голов

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 встречались сборные Чехии и Фарерских островов.

Кто бы мог подумать, что матч завершится минимальной победой чехов и еще и так, что команда могла бы сыграть вничью.

В первом тайме все шло по плану хозяев, но была слабая реализация. На 25-й минуте Патрик Шик открыл счет.

Минимальное преимущество сохранялось до 83-й минуты, когда игроки Фарерских островов сравняли счет. Забил Гуннар Ватнгамар.

Через две минуты Патрик Шик снова вывел чешскую сборную вперед.

В итоге – минимальная домашняя победа над очень скромным соперником.

Чемпионат мира. Квалификация. 1-й тур

Чехия – Фарерские острова - 2:1

Голы: Шик, 25, 85, – Ватнгамар, 83

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