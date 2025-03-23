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23 марта 2025, 03:50 |
47
1

ФОТО. Форвард сборной Англии угодил в неприятную историю. Машину забрали

Автомобиль Маркуса Рэшфорда угодил в ДТП

23 марта 2025, 03:50 |
47
1
ФОТО. Форвард сборной Англии угодил в неприятную историю. Машину забрали
The Sun. Машина Маркуса Рэшфорда

Маркус Рэшфорд попал в неприятную ситуацию, когда его Rolls-Royce за £700,000 пришлось эвакуировать с автомагистрали после взрыва шины.

Форвард, который сейчас играет в аренде в «Астон Вилле», находился в расположении сборной Англии, когда автомобиль сломался на M60.

Этот автомобиль простоял более часа недалеко от того места, где его другой Rolls был списан после аварии в 2023 году.

Тогда Рэшфорд продал машину на аукционе за £184,000.

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Форвард заменил её на почти идентичную модель в мае прошлого года.

Источник сказал: «У Рэшфорда не было удачи с его Rolls. Первый был списан, а второй сломался».

Первый Mansory Wraith Рэшфорда имел всего 1,000 миль на одометре, когда попал в аварию, выезжая с тренировочной базы «Юнайтед».

К счастью, оба водителя не пострадали.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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naverland
Да уж, Решфорд плохая реклама для Роллс Ролса
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