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23 марта 2025, 03:03 |
215
0

ФОТО. Звездный футболист изменил своей жене. Он почувствовал себе одиноким

Димитри Пайет изменил своей жене, пребывая в Бразилии

23 марта 2025, 03:03 |
215
0
ФОТО. Звездный футболист изменил своей жене. Он почувствовал себе одиноким
Getty Images/Global Images Ukraine. Димитри Пайет

Бывшего игрока «Вест Хэма» и «Марселя» Димитри Пайета обвиняют в измене с бразильской юристкой Лариссой Феррари.

37-летний Пайет теперь играет за «Васко да Гама» в Бразилии, а его жена Людивин, мать четырех детей, регулярно приезжает к нему из Франции.

Феррари, популярная в соцсетях, утверждает, что у неё был семимесячный роман с Пайетом, когда он почувствовал себя одиноким в Рио-де-Жанейро.

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Она заявила, что их отношения не имели финансовой цели и возникли из-за частых встреч, поскольку оба были одиноки.

Она извинилась перед семьей и пообещала взять паузу в социальных сетях.

Пайет и Людивин в браке почти 20 лет. Он поблагодарил её за поддержку, когда решал перейти в Бразилию.

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Димитри Пайет скандал Васко да Гама Вест Хэм Марсель
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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