ФОТО. Звездный футболист изменил своей жене. Он почувствовал себе одиноким
Димитри Пайет изменил своей жене, пребывая в Бразилии
Бывшего игрока «Вест Хэма» и «Марселя» Димитри Пайета обвиняют в измене с бразильской юристкой Лариссой Феррари.
37-летний Пайет теперь играет за «Васко да Гама» в Бразилии, а его жена Людивин, мать четырех детей, регулярно приезжает к нему из Франции.
Феррари, популярная в соцсетях, утверждает, что у неё был семимесячный роман с Пайетом, когда он почувствовал себя одиноким в Рио-де-Жанейро.
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Она заявила, что их отношения не имели финансовой цели и возникли из-за частых встреч, поскольку оба были одиноки.
Она извинилась перед семьей и пообещала взять паузу в социальных сетях.
Пайет и Людивин в браке почти 20 лет. Он поблагодарил её за поддержку, когда решал перейти в Бразилию.
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