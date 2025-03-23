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23 марта 2025, 03:10 | Обновлено 23 марта 2025, 05:22
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0

Сборная Украины по ампфутболу выиграла товарищеский матч у бельгийцев

Единственный в матче гол забил Сергей Швыдкий

23 марта 2025, 03:10 | Обновлено 23 марта 2025, 05:22
6
0
Сборная Украины по ампфутболу выиграла товарищеский матч у бельгийцев
УАФ

Сборная команды Украины по ампфутболу провела товарищеский матч в Бельгии.

Сине-желтая команда одержала победу над ампфутбольной сборной Бельгии – Red Flamingos.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Единственным во встрече забитым мячом отличился Сергей Быстрый.

ВИДЕО. Товарищеский матч по ампфутболу. Бельгия – Украина – 0:1

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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