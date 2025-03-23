Другие новости23 марта 2025, 03:10 | Обновлено 23 марта 2025, 05:22
6
0
Сборная Украины по ампфутболу выиграла товарищеский матч у бельгийцев
Единственный в матче гол забил Сергей Швыдкий
23 марта 2025, 03:10 | Обновлено 23 марта 2025, 05:22
6
0
Сборная команды Украины по ампфутболу провела товарищеский матч в Бельгии.
Сине-желтая команда одержала победу над ампфутбольной сборной Бельгии – Red Flamingos.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.
Единственным во встрече забитым мячом отличился Сергей Быстрый.
ВИДЕО. Товарищеский матч по ампфутболу. Бельгия – Украина – 0:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2025, 20:45 5
Кевин отметил недостаток уверенности у партнеров
Футбол | 22 марта 2025, 19:02 4
Кевин выделил универсальность Александра
Футбол | 22.03.2025, 06:23
Футбол | 23.03.2025, 01:03
Футбол | 22.03.2025, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.03.2025, 08:26 2
21.03.2025, 07:57 2
21.03.2025, 00:35 11
21.03.2025, 07:47 5
21.03.2025, 02:29 6
21.03.2025, 18:45 7
21.03.2025, 09:30 3
21.03.2025, 09:50 7