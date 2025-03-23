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Лига наций
23 марта 2025, 03:45 | Обновлено 23 марта 2025, 04:05
97
0

Лучано СПАЛЕТТИ: «Италия в невыгодной ситуации»

У «сквадры адзуры» не простая задача

23 марта 2025, 03:45 | Обновлено 23 марта 2025, 04:05
97
0
Лучано СПАЛЕТТИ: «Италия в невыгодной ситуации»
Football-italia.net

Главный тренер сборной Италии прокомментировал, как команда будет действовать в матче против Германии в 1/4 финала Лиги наций.

«Мы начинаем с невыгодной позиции. Но самое главное - сыграть так, как в первом матче. Мы знали, что соперник очень сильный, но поражение произошло лишь из-за небольших деталей. Поэтому, если мы повторим игру, которую показали дома, у нас будут отличные шансы на камбэк.

Мы должны максимально использовать сильные стороны Бастони. Если поставить его на фланг в схеме с тремя защитниками, это будет для него привычная позиция.

Некоторые игроки очень хорошо проявили себя на тренировке. Дзакканьи еще не готов выйти в стартовом составе, но он идеальный вариант для усиления во втором тайме, чтобы добавить команде динамики. Посмотрим. Мы должны понимать, что проиграли первую игру, поэтому необходимо атаковать».

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Лига наций сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Лучано Спаллетти
Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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