Лучано СПАЛЕТТИ: «Италия в невыгодной ситуации»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал, как команда будет действовать в матче против Германии в 1/4 финала Лиги наций.

«Мы начинаем с невыгодной позиции. Но самое главное - сыграть так, как в первом матче. Мы знали, что соперник очень сильный, но поражение произошло лишь из-за небольших деталей. Поэтому, если мы повторим игру, которую показали дома, у нас будут отличные шансы на камбэк.

Мы должны максимально использовать сильные стороны Бастони. Если поставить его на фланг в схеме с тремя защитниками, это будет для него привычная позиция.

Некоторые игроки очень хорошо проявили себя на тренировке. Дзакканьи еще не готов выйти в стартовом составе, но он идеальный вариант для усиления во втором тайме, чтобы добавить команде динамики. Посмотрим. Мы должны понимать, что проиграли первую игру, поэтому необходимо атаковать».