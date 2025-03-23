ФОТО. Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала свои прелести
Ивана Кнолль снова сразила наповал соцсети
Ивана Кнолль, самая сексуальная болельщица Чемпионата мира-2022, снова привлекла внимание в Инстаграме.
Её смелые образы оценили почти 3 миллиона подписчиков. На этот раз она поделилась провокационным контентом, позируя в полупрозрачном наряде, едва скрывающем её прелести.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кроме блогерства и деятельности диджея, Ивана является владельцем бренда Knolldoll, который специализируется на купальниках, боди и платьях в цветах хорватского флага.
Она часто рекламирует свою продукцию в соблазнительных фотосессиях.
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