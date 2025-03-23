ФОТО. Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала свои прелести

Ивана Кнолль, самая сексуальная болельщица Чемпионата мира-2022, снова привлекла внимание в Инстаграме.

Её смелые образы оценили почти 3 миллиона подписчиков. На этот раз она поделилась провокационным контентом, позируя в полупрозрачном наряде, едва скрывающем её прелести.

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Кроме блогерства и деятельности диджея, Ивана является владельцем бренда Knolldoll, который специализируется на купальниках, боди и платьях в цветах хорватского флага.

Она часто рекламирует свою продукцию в соблазнительных фотосессиях.