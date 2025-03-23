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Украина. Премьер лига
23 марта 2025, 04:06 | Обновлено 23 марта 2025, 04:13
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Виновата воздушная тревога. Ингулец изменил время начала матча с Вересом

Петровчане провели контрольный матч

23 марта 2025, 04:06 | Обновлено 23 марта 2025, 04:13
130
0
Виновата воздушная тревога. Ингулец изменил время начала матча с Вересом
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, изменилось начало календарного матча 22-го тура УПЛ по футболу между «Ингульцом» и «Вересом».

По имеющимся данным, стартовый свисток прозвучит на криворожском стадионе «Горняк» 28 марта не в 18:00, как планировалось, а в 13:00, чтобы в случае возникновения воздушной тревоги успеть доиграть поединок в этот же день.

Тем временем команда из Петрово 22 марта заполнила паузу в чемпионате спаррингом с любительским ФК «Агротех» из Тышковки Кировоградской области. Во втором тайме полузащитник «Ингульца» Валерий Сад забил гол, который оказался победным - 1:0.

За «Ингулец» играли полузащитник Евгений Янович и нападающий Никита Дзень, которые прошлой осенью были заявлены за «Черноморец». Они уже длительное время находятся на просмотре.

Что касается лидера «Ингульца» Станислава-Нури Малыша, который в середине марта повредил голеностоп, то он еще находится на больничном.

Сейчас «Ингулец» занимает 16-е место в УПЛ, набрав 15 очков.

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Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига воздушная тревога Верес Ровно Ингулец - Верес товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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