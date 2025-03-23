Немецкий топ-клуб может остаться без главного тренера
Хаби Алонсо не решил продлит ли соглашение с «Байером»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо до сих пор не принял решение о продлении контракта с немецким клубом.
Об этом сообщает Marca.
Чемпионство в прошлом сезоне сделало Алонсо одним из самых востребованных тренеров в мире. На испанского специалиста претендуют клубы из Ла Лиги и АПЛ.
Сообщается, что Алонсо готов отработать свой контракт, который действует до лета 2026 года. В то же время не исключено, что он досрочно покинет команду и перейдет в другой клуб.
«Байер» после чемпионского сезона идет на втором месте и продолжает борьбу за титул.
Ранее стало известно, что в Италии «Ювентус» принял решение уволить главного тренера.
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