Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Немецкий топ-клуб может остаться без главного тренера
Германия
23 марта 2025, 03:33 | Обновлено 23 марта 2025, 03:42
29
0

Немецкий топ-клуб может остаться без главного тренера

Хаби Алонсо не решил продлит ли соглашение с «Байером»

23 марта 2025, 03:33 | Обновлено 23 марта 2025, 03:42
29
0
Немецкий топ-клуб может остаться без главного тренера

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо до сих пор не принял решение о продлении контракта с немецким клубом.

Об этом сообщает Marca.

Чемпионство в прошлом сезоне сделало Алонсо одним из самых востребованных тренеров в мире. На испанского специалиста претендуют клубы из Ла Лиги и АПЛ.

Сообщается, что Алонсо готов отработать свой контракт, который действует до лета 2026 года. В то же время не исключено, что он досрочно покинет команду и перейдет в другой клуб.

«Байер» после чемпионского сезона идет на втором месте и продолжает борьбу за титул.

Ранее стало известно, что в Италии «Ювентус» принял решение уволить главного тренера.

По теме:
Звездная замена Анчелотти. Алонсо не возглавит Реал, нашелся новый вариант
Франк РИБЕРИ: «Это несправедливо. Я все еще ищу объяснения»
АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры
Байер чемпионат Германии по футболу Хаби Алонсо продление контракта
Александр Сильченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины
Футбол | 22 марта 2025, 19:29 14
Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины
Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины

Есть другие игроки на его позицию

Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Другие виды | 22 марта 2025, 16:03 2
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении

Снова прыгнул выше шести метров

На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Футбол | 22.03.2025, 08:26
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Футбол | 22.03.2025, 08:46
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Футбол | 23.03.2025, 00:38
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
22.03.2025, 06:23 3
Футбол
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
«К сожалению...» Андрей Ермак отреагировал на матч Украина – Бельгия
21.03.2025, 09:50 7
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
Костюк стартовала на престижном турнире WTA 1000 в Майами с трудной победы
22.03.2025, 00:59 9
Теннис
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем