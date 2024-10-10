Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи против Грузии и Чехии

Сергей Ребров разговаривал с полузащитником «Динамо» и объяснил свое решение не вызывать его в национальную команду.

«Ярмоленко? Андрей не попал в сборную, потому что сейчас, по моему мнению, очень большая конкуренция игроков национального чемпионата. Мы вообще смотрим на Лигу наций как на турнир, где можно посмотреть на кандидатов в сборную. Да, я разговаривал с Андреем. Я объяснял ему. Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал и не объяснял Андрею.

Я считаю, что он особенный игрок национальной сборной. Я рассказал ему свою позицию. Я считаю, что очень важно для нас предоставлять шанс кандидатам, которые себя проявляют в национальном чемпионате», – сказал Сергей Ребров.

Отметим, что Андрей Ярмоленко сначала попал в резервный список сборной Украины, затем его перевели в основной список, однако после матча с «Кривбассом» появилась информация, что у Ярмоленко травма и он не поедет в национальную команду.

Со сборной Грузии в Лиге наций сборная Украины сыграет 11 октября, а с Чехией – 14 октября.