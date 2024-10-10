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  4. Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи против Грузии и Чехии
Лига наций
10 октября 2024, 15:32 | Обновлено 10 октября 2024, 15:50
335
2

Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи против Грузии и Чехии

Наставник сборной Украины считает, что сейчас в команде большая конкуренция

10 октября 2024, 15:32 | Обновлено 10 октября 2024, 15:50
335
2
Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи против Грузии и Чехии
УАФ. Сергей Ребров

Сергей Ребров разговаривал с полузащитником «Динамо» и объяснил свое решение не вызывать его в национальную команду.

«Ярмоленко? Андрей не попал в сборную, потому что сейчас, по моему мнению, очень большая конкуренция игроков национального чемпионата. Мы вообще смотрим на Лигу наций как на турнир, где можно посмотреть на кандидатов в сборную. Да, я разговаривал с Андреем. Я объяснял ему. Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал и не объяснял Андрею.

Я считаю, что он особенный игрок национальной сборной. Я рассказал ему свою позицию. Я считаю, что очень важно для нас предоставлять шанс кандидатам, которые себя проявляют в национальном чемпионате», – сказал Сергей Ребров.

Отметим, что Андрей Ярмоленко сначала попал в резервный список сборной Украины, затем его перевели в основной список, однако после матча с «Кривбассом» появилась информация, что у Ярмоленко травма и он не поедет в национальную команду.

Со сборной Грузии в Лиге наций сборная Украины сыграет 11 октября, а с Чехией – 14 октября.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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Mishgan2507
І саме тому, що ми хочемо подивитись кандидатів ми не визвали жодного минулого разу. От брехло
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0
u6464u
тому що гординя виросла велика.
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-1
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