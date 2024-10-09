10 октября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Италии встретится со сборной Бельгии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда подтвердила статус исторического гранда футбола достаточно заслуженной победой на Евро-2020. Но статус Манчини быстро поблек после провала в отборе на чемпионат мира. К Спаллетти тоже хватает претензий. Он и сам недавно назвал выступление на летнем Евро неудачей, и это честно: одна победа в группе, драматичная решающая ничья, вырванная у Хорватии в последний момент в 3-м туре, и закономерное поражение Швейцарии 0:2 уже в 1/8 финала. Но при этом специалист считает точкой нового отсчета 1-й тур Лиги Наций, с выездной победой над французами. И сейчас, обыграв еще и Израиль, аутсайдера квартета, скуадра адзурра играет важный поединок, в котором имеет шанс укрепить уверенность в себе и сделать шаг к выигрышу группы в целом.

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Бельгия

Сборная провалилась на чемпионате мира в Катаре не только на поле, но и в раздевалке. И одной из задач Тедеско было воссоздать атмосферу. Если в прошлом году все было гармонично и в плане игр, и в раздевалке, то сейчас, после неудачного Евро, с одной победой и вылетом в 1/8 финала, кажется, что не все гладко внутри красных дьяволов. Куртуа сам объявил, что не сыграет при нынешнем наставнике, Де Брейне публично критиковал партнеров после поражения Франции в прошлом туре. Тем важнее нынешний, октябрьский, сбор, с играми против пары грандов - тут и станет ясно, на что способен нынешний вариант команды. Которая снова собрана не в оптимальном списке из-за того, что вне заявки попросили их оставить Де Брюйне и Лукаку.

Статистика личных встреч

Итальянцы удачно играют с этим соперником. В том числе они обыгрывали красных дьяволов на Евро в 2016-м и 2021-м годах, а также в матче за третье место в Лиге Наций трехлетней давности.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Итальянцы снова верят в себя, и обыграют прошедшего пик соперника (коэффициент - 1,92).