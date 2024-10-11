Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Италия и Бельгия разошлись миром (2:2).

Бельгийцы в гостях сумели отыграть гандикап в два мяча, пропущенные в начале игры.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Италия – Бельгия – 2:2

Голы: Камбьясо, 1, Ретеги, 24 – Де Кейпер, 42, Троссард, 61

Удаление: Лоренцо Пеллегрини, 38 (Италия)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Камбьясо, 1 мин

ГОЛ! 2:0. Ретеги, 24 мин

ГОЛ! 2:1. Де Кейпер, 42 мин

ГОЛ! 2:2. Троссард, 61 мин