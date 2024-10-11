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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
10.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Бельгия
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Лига наций
11 октября 2024, 01:10 | Обновлено 11 октября 2024, 02:19
145
0

Италия – Бельгия – 2:2. Гости отыграли два мяча. видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 01:10 | Обновлено 11 октября 2024, 02:19
145
0
Италия – Бельгия – 2:2. Гости отыграли два мяча. видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Италия и Бельгия разошлись миром (2:2).

Бельгийцы в гостях сумели отыграть гандикап в два мяча, пропущенные в начале игры.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Италия – Бельгия – 2:2

Голы: Камбьясо, 1, Ретеги, 24 – Де Кейпер, 42, Троссард, 61

Удаление: Лоренцо Пеллегрини, 38 (Италия)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Камбьясо, 1 мин

ГОЛ! 2:0. Ретеги, 24 мин

ГОЛ! 2:1. Де Кейпер, 42 мин

ГОЛ! 2:2. Троссард, 61 мин

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия).
40’
Лоренцо Пеллегрини (Италия) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Италия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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