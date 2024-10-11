Италия – Бельгия – 2:2. Гости отыграли два мяча. видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Италия и Бельгия разошлись миром (2:2).
Бельгийцы в гостях сумели отыграть гандикап в два мяча, пропущенные в начале игры.
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
21:45. Италия – Бельгия – 2:2
Голы: Камбьясо, 1, Ретеги, 24 – Де Кейпер, 42, Троссард, 61
Удаление: Лоренцо Пеллегрини, 38 (Италия)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Камбьясо, 1 мин
ГОЛ! 2:0. Ретеги, 24 мин
ГОЛ! 2:1. Де Кейпер, 42 мин
ГОЛ! 2:2. Троссард, 61 мин
События матча
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