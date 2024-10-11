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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
10.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Бельгия
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Лига наций
11 октября 2024, 01:57 | Обновлено 11 октября 2024, 02:26
61
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Результат не всегда зависит от вашего футбола»

Главный тренер сборной Италии проанализировал ничью с Бельгией

11 октября 2024, 01:57 | Обновлено 11 октября 2024, 02:26
61
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Результат не всегда зависит от вашего футбола»
UEFA. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура Лиги наций против Бельгии (2:2).

«Есть эпизоды, которые могут изменить игру, как, например, гол Бельгии сразу после того, как мы остались вдесятером. Результат не всегда зависит от вашего футбола и вашей тактики. Конечно, мы могли бы сыграть лучше во второй половине матче, после очень хорошего первого тайма.

Бельгия играет качественно на широком пространстве. Они вынуждали нас иногда обороняться глубоко, но мы не давали им много делать. Мы страдали от стандартов и в этом плане Бельгии немного повезло. Что касается нас, я бы больше сосредоточился на том, как мы слишком легко теряли мяч несколько раз во втором тайме.

Считаю, что команда играла так же хорошо, как и в предыдущих двух играх Лиги наций. Нам нужно было подтвердить все наши улучшения, и я думаю, что мы это сделали» – сказал Спаллетти.

На сегодняшний день Италия лидирует в группе А2 Лиги наций (7 очков). Второе место – Франция (6 пунктов), дальше расположилась Бельгия (4 балла).

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Лига наций сборная Италии по футболу сборная Бельгии по футболу Лучано Спаллетти Италия - Бельгия
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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