Италия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА
В четверг, 10-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A2, в котором сразятся Италия и Бельгия. Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 21:45.
В этом квартете Лиги наций все прогнозируемо. Две из трех команд уже набирали максимум в играх против Израиля, тогда как Италия еще и обыграла Францию, поэтому возглавляет гонку за выход в плей-офф, из которой может несколько выпасть Бельгия, если проиграет в предстоящей игре. И предпосылки к этому очень даже серьезные – команда Доменико Тедеско ровным счетом ничего не показала против Франции (0:2), тогда как коллектив Лучано Спаллетти с ней справился с запасом (3:1). Теперь настало время очной встречи.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
21:45
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