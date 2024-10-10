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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
10.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Бельгия
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Лига наций
10 октября 2024, 23:45 | Обновлено 11 октября 2024, 00:54
916
5

Одноклубник Довбика наварил. Италия упустила победу над Бельгией

Лоренцо Пеллегрини получил удаление в конце первого тайма, а его сборная упустила счет 2:0

10 октября 2024, 23:45 | Обновлено 11 октября 2024, 00:54
916
5
Одноклубник Довбика наварил. Италия упустила победу над Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine

В начале октября есть время отложить в сторону все дела клубного футбола и дать себе возможность отдохнуть за матчами национальных сборных. Тем более, что приближается экватор группового этапа Лиги наций УЕФА, а значит и интрига вокруг противостояний растет соответственно. Особенно, если речь идет о таких квартетах, как вторая группа в дивизионе A, которую сразу прозвали «группой смерти».

Потому что компанию с участием Франции, Бельгии и Италии, которых дополняет Израиль в роли, пока стороннего наблюдателя, иначе охарактеризовать было нельзя. А значит что ни тур, то интересный и статусный поединок нам был бы гарантирован, и на этот раз настала очередь «Красным дьяволам» во главе с Доменико Тедеско посетить «Стадио Олимпико» в гости к «Скуадре Адзурре».

Однако то ли плохо готовились бельгийцы к этой игре, то ли хозяева просто настолько резвым стартом захватили их врасплох, но в подавляющем большинстве игрового времени первого тайма мы не видели на поле команду гостей, тогда как там царила именно Италия. Уже на рубеже первой и второй минуты голом с прострела Димарко с левого фланга, пусть и со второй попытки, отличился Камбьязо в пределах вратарской, после чего коллектив Тедеско сразу оказался в очень затруднительном положении.

И трудно сказать, нашла бы выход из него сборная Бельгии, если бы не грубая ошибка со стороны одноклубника нашего Артема Довбика по «Роме», Лоренцо Пеллегрини, незадолго до перерыва. Подкат атакующего полузащитника на своей половине против Теата не стоил того, чтобы даже его исполнять, но VAR увидел в нем нарушение правил с опасностью для оппонента, а такое сразу карается удалением.

Тогда уже внезапно бельгийцам стало безразлично, что они проигрывали в два гола, потому что на 24 минуте Ретеги удвоил преимущество хозяев, сыграв на добивании от удара все того же Камбьязо у левого угла вратарской. Гости заработали штрафной во время удаления, а разыграли его с красивым дальним ударом под левую стойку от Де Кейпера, за которым не дотянулся Доннарумма.

После перерыва Италии уже пришлось защищаться в меньшинстве, и именно этот фактор, наверное, стал решающим в эпизоде на 62 минуте, когда подачу с углового с правого фланга на дальнюю сторону штрафной на голову Фасу просто не хватило защитников, чтобы перехватить. А тот сбросил на Троссара, который с близкого расстояния сравнял счет. Дальнейшие попытки коллектива Спаллетти спасать эту игру были неудачными – не с тем планом Италия выходила на второй тайм, а изменить при неблагоприятных условиях уже ничего не могла.

Следующий матч «Скуадра Адзурра» проведет дома против Израиля, а Бельгия будет принимать Францию.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 2. 3-й тур.

Италия – Бельгия - 2:2

Голы: Камбьязо, 2, Ретеги, 24 – Де Кейпер, 42, Троссар, 62

Предупреждение: Доннарумма, 90, Пизилли, 90+6 – Троссар, 65

Удаление: Пеллегрини, 40 (грубый фол)

Италия: Доннарумма – Калафиори, Бастони, Ди Лоренцо – Димарко (Удоджи, 70), Тонали (Пизилли, 80), Риччи (Фаджоли, 70), Фраттези (Белланова, 90), Камбьязо – Пеллегрини – Ретеги (Распадори, 80).

Бельгия: Кастельс – де Кейпер, Теат (Вранкс, 69), Фас, Дебаст – Мангаля (Кастань, 68), Тилеманс – Доку (Фофана, 87), Троссар, Де Кетеларе (Лукебакио, 68) – Опенда (Нгонге, 87).

Арбитр: Эспен Эскес (Норвегия).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Удары (в створ): 9 (4) – 12 (4)
Угловые: 0 – 12
Оффсайды: 1 – 1.

ИТАЛИЯ - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Андрій Заліщук
там ще і Англія обгадилася дома)))
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0
T-800
а раньше этим бельгийцам по праздникам дарили очки
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0
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Saar
Дякуйте Пелегріні
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