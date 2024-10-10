5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец

Облик современного профессионального футболиста, как правило, является не очень-то и привлекательным с точки зрения общепринятых норм морали. Благодаря активной работе СМИ, болельщикам по всему миру очень быстро становится известно о том, где и кто из звезд футбола выпивал, дебоширил или «культурно разлагался» иным образом. Большие деньги, которые получают молодые футболисты, не успевшие, как правило, из-за интенсивного графика тренировок получить даже адекватного образования, становятся серьезным испытанием для большинства из них. И, справедливости ради, только единицам удается выходить из этих историй без подмоченной репутации.

Впрочем, в последние годы тенденция, к счастью, понемногу меняется, как в мировом, так и в украинском футболе. Вместо частых, а порой и постоянных, новостей о чьих-то пьяных или наркотических дебошах, болельщики все чаще становятся свидетелями куда более правильного поведения профессиональных игроков. Многие из них осознали, что имеют колоссальную базу болельщиков, на которых способны влиять своим примером. И это не только помогает им наполнять карманы от сотрудничества с рекламодателями, но и отправлять обществу хорошие посылы – например, не стеснятся вопросов веры в Бога.

В начале сентября в сеть попало видео, снятое в Ямайке, на котором вингер Арсенала Рахим Стерлинг, очевидно, был крещен и стал последователем баптистского вероучения. Теперь 29-летний Стерлинг обещает изменить свою жизнь и принципы, которые для него важны и дороги.

Raheem Sterling seemingly travelled to Jamaica recently to get baptised. 🇯🇲 #afc pic.twitter.com/2TG5cLqWsO — DailyAFC (@DailyAFC) September 12, 2024

А мы пока предлагаем вам список из пяти других современных топ-футболистов, которые активно несут в массы христианство, не стесняясь поднимать вопросы веры, как в социальных сетях, так и при прямом общении с журналистами и болельщиками. Приятно, что среди людей, которые занимаются таким полезным для общества делом, есть и украинец…

Оливье Жиру

Возраст: 37 лет

Гражданство: Франция

Клуб: Лос-Анджелес (США)

Французский форвард американского Лос-Анджелеса Оливье Жиру является безоговорочной звездой мирового футбола наших дней. В составе национальной команды этот футболист в 2018 году становился чемпионом мира, а на клубном уровне выигрывал чемпионаты Франции и Италии, а еще вместе с Челси побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Европейский континент Жиру покинул летом нынешнего года, когда на правах свободного агента перебрался из Милана в Лос-Анджелес. Это более чем логичное решение для почти уже 38-летнего футболиста, который, как кажется, хотел бы оставаться в деле как минимум до 40.

Оливье Жиру известен как один из наиболее религиозных футболистов современности. Еще в 2019 году француз публично высказался на тему своего желания стать редактором известного религиозного журнала, а также осудил перманентные проявления неравенства, существующие в обществе и активно лезущие туда, в том числе из футбола – довольно агрессивного с точки зрения эмоций вокруг него вида спорта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

«Я хочу всем рассказать о своей вере. Я предан Иисусу Христу и поэтому хочу правильно использовать свои отношения со средствами массовой информации. В футболе вера не слишком-то распространена, и это печально. Я часто хожу в церковь и иногда меня там узнают люди. Я стараюсь придерживаться норм морали, быть скромным и думать об этом».

«Журнал Иисус выйдет в сентябре [2019 года] и именно я стану его редактором. То, что происходит в современном футболе – гомофобия, расистские выкрики и прочее-прочее – просто заставляют меня обязательно написать об этом», – отметил французский футболист.

Букайо Сака

Возраст: 23 года

Гражданство: Англия

Клуб: Арсенал (Англия)

Молодой вингер и один из лидеров нынешнего Арсенала Букайо Сака также является очень набожным человеком. В профессиональном плане этот футболист пока выиграл не так много, как Жиру (если точнее, то только один Кубок и два Суперкубка Англии), а значимых трофеев в его карьере пока и вовсе нет, однако Букайо верит, что вера в Иисуса Христа обязательно поможет ему добиться тех высот, которых он заслуживает.

Сака не стесняется демонстрировать свою христианскую веру и в Instagram, где снабдил свой профиль тегом GodsChild, что в переводе означает «сын Божий».

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Практически каждый год в прессу попадает несколько интервью, в которых Сака обстоятельно рассуждает о роли религии и веры в Бога в жизни каждого человека. В частности, Букайо признавался, что не слишком-то любит много думать о чем-то позитивном, однако всегда находит время для чтения Библии, что не только изменило его мышление, но и помогает футболисту решать те или иные жизненные трудности.

«Когда мы росли, родители учили нас верить в Бога. Когда ты молод, ты не до конца понимаешь этого. На протяжении всей жизни мы продолжаем проявлять свою веру, поэтому, когда мы сталкиваемся с различными проблемами, решаем: «На этот раз я собираюсь довериться Богу». И Бог помогает. Так укрепляется и укрепляется моя вера. И я могу быть уверенным в себе, идти куда-то, зная, что Бог со мной. Вот почему я часто бесстрашен. Я не люблю много думать. Если слишком много думать о позитивных ситуациях, затем негативные ситуации могут начать проникать в разум и сеять тревогу, потом ты нервничаешь и все в таком духе. Вот почему я верю в Бога и верю в себя».

«У меня есть на примете несколько библейских стихов, не только один – поэтому я не могу сказать, какой из них нравится мне больше всего. Они помогают мне в решении проблем каждый день. Чтение Библии изменило мое мышление. Это помогает мне, и это хорошо», – рассказывал Сака.

Алиссон

Возраст: 31 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: Ливерпуль (Англия)

До 2016 года бразильский голкипер Алиссон выступал исключительно на родине, после чего принял приглашение от Ромы, и в итальянском клубе за два года превратился в одного из лучших вратарей мирового футбола. Это привело к тому, что летом 2018-го Ливерпуль заплатил за бразильца 62,5 миллиона евро, благодаря чему Алиссон стал вторым в списке наиболее ценных вратарей в истории мирового футбола по сумме выплаченной компенсации прежнему клубу.

В Ливерпуле Алиссон быстро освоился, и уже помог «красным» добиться серьезных высот – в частности, выиграть Лигу чемпионов в 2019-м, английскую Премьер-лигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в 2020-м.

Но звездный статус вовсе не вскружил голову Алиссону. Как и многие бразильцы, этот вратарь является очень набожным человеком, который часто в своих социальных сетях делится с подписчиками цитатами из Евангелия, а в 2019-м году, когда ему вручали Трофей Льва Яшина, он публично выразил свою благодарность Богу, за то, что тот помогал ему на этом пути и всячески содействовал успехам.

Известно, что Алиссон, как и его супруга, являются прихожанами евангелической церкви Хиллсонг, в которой в 2020 году обряд крещения прошел теперь уже экс-партнер голкипера по Ливерпулю Роберто Фирмино.

К слову, после крещения Фирмино Алиссон написал отдельный пост, в котором еще раз поблагодарил Иисуса Христа за участие в процессе и способность помочь другу: «То, что Бог сделал для нас ночью 14 января 2020 года, мы никогда не забудем. Я все еще теряю дар речи, чтобы описать любовь Иисуса! Очень рад, что участвовал в таком моменте, крещении человека, которого я так сильно люблю. Большое спасибо, Иисус, я люблю тебя».

Роберто Фирмино

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: Аль-Ахли (Саудовская Аравия)

За свою карьеру в Европе Роберто Фирмино успел выиграть множество престижных турниров: Лигу чемпионов, чемпионат Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА. Бразилец демонстрировал выдающуюся результативность и самоотдачу на поле, благодаря чему на протяжении восьми лет выступал за Ливерпуль и являлся одним из любимцев тамошних болельщиков. Однако с лета 2023-го Фирмино выступает в Саудовской Аравии за Аль-Ахли, что не помешало ему остаться преданным последователем христианской веры.

Как уже было упомянуто выше, Фирмино был крещен в 2020-м, а летом нынешнего года футболист был посвящен в евангелистские пасторы. Церемония состоялась в последний день июня в родном для Роберто бразильском городе Масейо. Там Фирмино вместе с женой и двумя священниками три года назад основали и построили церковь Манах, где и прошла церемония.

«Церкви Манах исполнилось три года. Какой незабываемый вечер! Эта церковь родилась в сердце Божьем, и мы чрезвычайно благодарны за привилегию быть свидетелями всего, что совершил Господь».

«Библия гласит в послании к Ефесянам 3:20: «Слава Богу, который может своей силой, действующей в нас, сделать несравнимо больше, чем то, о чем мы можем молиться и мечтать. Слава ему в церкви и в Иисусе Христе на все поколения и во веки веков». Все дело в его силе, поскольку нашей заслуги в этом нет. Нашей целью никогда не было открыть церковь или получить церковный сан, Бог это хорошо знает. После нашей встречи со Христом в наших сердцах горит страстное желание... чтобы люди знали об этой любви, которую мы испытали. Теперь у нас есть другое желание и ответственность – быть пастырями по велению Божьего сердца и работать во благо Царства».

«Сегодня мы ощущаем чрезмерное смущение, когда видим, как велика милость Божья к нам. Он действительно выбирает то, что кажется невероятным! Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо вам, отец Хайро и мать Кейла, за то, что подталкивали нас и верили в нас», – написал Фирмино.

Михаил Мудрик

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина

Клуб: Челси (Англия)

Михаил Мудрик является одной из главных футбольных звезд современной Украины. Простой парень из Краснограда Харьковской области благодаря своему выдающемуся таланту и самоотверженному труду смог добраться на самую вершину мирового футбола – перейти из Шахтера в Челси, попутно принеся донецкому клубу финансовую компенсацию в 70 миллионов евро.

Впрочем, все, кто знает Мудрика лично, продолжают утверждать, что он остается самим собой – спокойным и очень верующим парнем. Известно, что на теле Михаила есть множество татуировок, что является такой себе данью нынешней моде, но главной из них сам вингер называет лишь одну: «Первую татуировку я сделал в 16 лет на шее – это «only Jesus». Во всех моих тату есть смысл, но в «only Jesus» главный смысл. Это тату самое главное».

Также на груди игрока набиты слова молитвы: «Дорогой Бог, если я сегодня потеряю надежду, пожалуйста, напомни мне, что твои планы лучше, чем мои мечты».

Сам Мудрик неоднократно открыто соглашался говорить на тему религии, подчеркивая, что она занимает в его жизни важнейшее место: «Какое место в моей жизни занимает религия? Самое высокое. Для меня это самая большая часть жизни. Возможно, без Божьей помощи в футболе ничего не получалось бы. К вере в Бога меня привела бабушка. Мне было 8-9 лет. В детстве я очень боялся темноты. Я помню, когда засыпал мне часто снились кошмары. Мы приехали к бабушке, я ей все рассказал. Она хорошо вышивала картины разные, платочки. И она подарила мне картину, которую вышила собственноручно, по-моему, иконку моего ангела-хранителя Михаила. Сказала: «Когда ложишься, говори: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Перекрестись, ложись спать и не бойся». С того момента я так начал делать и мне стало легче. С того момента все и началось. Лет в десять я прочитал детскую Библию».

Также Мудрик давал понять, что его вера – это вовсе не стремление понравиться публике, как заверяют некоторые недоброжелатели. Впрочем, Михаил, как и подобает христианину, всегда подчеркивает, что каждый волен сам делать свой выбор и впоследствии нести за него ответственность.

«Некоторые люди воспринимают, что это показуха, образ для публики. Но они не знают, что я испытываю к Богу, почему постоянно говорю о нем. Тяжело судить о человеке, если ты видишь только его Instagram. Даже прожив год с человеком, его сложно полностью узнать. Тем более, понять такие взгляды. Я хочу это людям донести, но каждый вправе делать свой выбор», – говорил Мудрик.