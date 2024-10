5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец

Облик современного профессионального футболиста, как правило, является не очень-то и привлекательным с точки зрения общепринятых норм морали. Благодаря активной работе СМИ, болельщикам по всему миру очень быстро становится известно о том, где и кто из звезд футбола выпивал, дебоширил или «культурно разлагался» иным образом. Большие деньги, которые получают молодые футболисты, не успевшие, как правило, из-за интенсивного графика тренировок получить даже адекватного образования, становятся серьезным испытанием для большинства из них. И, справедливости ради, только единицам удается выходить из этих историй без подмоченной репутации.

Впрочем, в последние годы тенденция, к счастью, понемногу меняется, как в мировом, так и в украинском футболе. Вместо частых, а порой и постоянных, новостей о чьих-то пьяных или наркотических дебошах, болельщики все чаще становятся свидетелями куда более правильного поведения профессиональных игроков. Многие из них осознали, что имеют колоссальную базу болельщиков, на которых способны влиять своим примером. И это не только помогает им наполнять карманы от сотрудничества с рекламодателями, но и отправлять обществу хорошие посылы – например, не стеснятся вопросов веры в Бога.

В начале сентября в сеть попало видео, снятое в Ямайке, на котором вингер Арсенала Рахим Стерлинг, очевидно, был крещен и стал последователем баптистского вероучения. Теперь 29-летний Стерлинг обещает изменить свою жизнь и принципы, которые для него важны и дороги.

