5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
Далеко не все игроки за пределами поля стремятся пить, гулять и демонстрировать другие свои пороки
Облик современного профессионального футболиста, как правило, является не очень-то и привлекательным с точки зрения общепринятых норм морали. Благодаря активной работе СМИ, болельщикам по всему миру очень быстро становится известно о том, где и кто из звезд футбола выпивал, дебоширил или «культурно разлагался» иным образом. Большие деньги, которые получают молодые футболисты, не успевшие, как правило, из-за интенсивного графика тренировок получить даже адекватного образования, становятся серьезным испытанием для большинства из них. И, справедливости ради, только единицам удается выходить из этих историй без подмоченной репутации.
Впрочем, в последние годы тенденция, к счастью, понемногу меняется, как в мировом, так и в украинском футболе. Вместо частых, а порой и постоянных, новостей о чьих-то пьяных или наркотических дебошах, болельщики все чаще становятся свидетелями куда более правильного поведения профессиональных игроков. Многие из них осознали, что имеют колоссальную базу болельщиков, на которых способны влиять своим примером. И это не только помогает им наполнять карманы от сотрудничества с рекламодателями, но и отправлять обществу хорошие посылы – например, не стеснятся вопросов веры в Бога.
В начале сентября в сеть попало видео, снятое в Ямайке, на котором вингер Арсенала Рахим Стерлинг, очевидно, был крещен и стал последователем баптистского вероучения. Теперь 29-летний Стерлинг обещает изменить свою жизнь и принципы, которые для него важны и дороги.
Raheem Sterling seemingly travelled to Jamaica recently to get baptised. 🇯🇲 #afc pic.twitter.com/2TG5cLqWsO— DailyAFC (@DailyAFC) September 12, 2024
А мы пока предлагаем вам список из пяти других современных топ-футболистов, которые активно несут в массы христианство, не стесняясь поднимать вопросы веры, как в социальных сетях, так и при прямом общении с журналистами и болельщиками. Приятно, что среди людей, которые занимаются таким полезным для общества делом, есть и украинец…
Оливье Жиру
Возраст: 37 лет
Гражданство: Франция
Клуб: Лос-Анджелес (США)
Французский форвард американского Лос-Анджелеса Оливье Жиру является безоговорочной звездой мирового футбола наших дней. В составе национальной команды этот футболист в 2018 году становился чемпионом мира, а на клубном уровне выигрывал чемпионаты Франции и Италии, а еще вместе с Челси побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Европейский континент Жиру покинул летом нынешнего года, когда на правах свободного агента перебрался из Милана в Лос-Анджелес. Это более чем логичное решение для почти уже 38-летнего футболиста, который, как кажется, хотел бы оставаться в деле как минимум до 40.
Оливье Жиру известен как один из наиболее религиозных футболистов современности. Еще в 2019 году француз публично высказался на тему своего желания стать редактором известного религиозного журнала, а также осудил перманентные проявления неравенства, существующие в обществе и активно лезущие туда, в том числе из футбола – довольно агрессивного с точки зрения эмоций вокруг него вида спорта.
«Я хочу всем рассказать о своей вере. Я предан Иисусу Христу и поэтому хочу правильно использовать свои отношения со средствами массовой информации. В футболе вера не слишком-то распространена, и это печально. Я часто хожу в церковь и иногда меня там узнают люди. Я стараюсь придерживаться норм морали, быть скромным и думать об этом».
«Журнал Иисус выйдет в сентябре [2019 года] и именно я стану его редактором. То, что происходит в современном футболе – гомофобия, расистские выкрики и прочее-прочее – просто заставляют меня обязательно написать об этом», – отметил французский футболист.
Букайо Сака
Возраст: 23 года
Гражданство: Англия
Клуб: Арсенал (Англия)
Молодой вингер и один из лидеров нынешнего Арсенала Букайо Сака также является очень набожным человеком. В профессиональном плане этот футболист пока выиграл не так много, как Жиру (если точнее, то только один Кубок и два Суперкубка Англии), а значимых трофеев в его карьере пока и вовсе нет, однако Букайо верит, что вера в Иисуса Христа обязательно поможет ему добиться тех высот, которых он заслуживает.
Сака не стесняется демонстрировать свою христианскую веру и в Instagram, где снабдил свой профиль тегом GodsChild, что в переводе означает «сын Божий».
Практически каждый год в прессу попадает несколько интервью, в которых Сака обстоятельно рассуждает о роли религии и веры в Бога в жизни каждого человека. В частности, Букайо признавался, что не слишком-то любит много думать о чем-то позитивном, однако всегда находит время для чтения Библии, что не только изменило его мышление, но и помогает футболисту решать те или иные жизненные трудности.
«Когда мы росли, родители учили нас верить в Бога. Когда ты молод, ты не до конца понимаешь этого. На протяжении всей жизни мы продолжаем проявлять свою веру, поэтому, когда мы сталкиваемся с различными проблемами, решаем: «На этот раз я собираюсь довериться Богу». И Бог помогает. Так укрепляется и укрепляется моя вера. И я могу быть уверенным в себе, идти куда-то, зная, что Бог со мной. Вот почему я часто бесстрашен. Я не люблю много думать. Если слишком много думать о позитивных ситуациях, затем негативные ситуации могут начать проникать в разум и сеять тревогу, потом ты нервничаешь и все в таком духе. Вот почему я верю в Бога и верю в себя».
«У меня есть на примете несколько библейских стихов, не только один – поэтому я не могу сказать, какой из них нравится мне больше всего. Они помогают мне в решении проблем каждый день. Чтение Библии изменило мое мышление. Это помогает мне, и это хорошо», – рассказывал Сака.
Алиссон
Возраст: 31 года
Гражданство: Бразилия
Клуб: Ливерпуль (Англия)
До 2016 года бразильский голкипер Алиссон выступал исключительно на родине, после чего принял приглашение от Ромы, и в итальянском клубе за два года превратился в одного из лучших вратарей мирового футбола. Это привело к тому, что летом 2018-го Ливерпуль заплатил за бразильца 62,5 миллиона евро, благодаря чему Алиссон стал вторым в списке наиболее ценных вратарей в истории мирового футбола по сумме выплаченной компенсации прежнему клубу.
В Ливерпуле Алиссон быстро освоился, и уже помог «красным» добиться серьезных высот – в частности, выиграть Лигу чемпионов в 2019-м, английскую Премьер-лигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в 2020-м.
Но звездный статус вовсе не вскружил голову Алиссону. Как и многие бразильцы, этот вратарь является очень набожным человеком, который часто в своих социальных сетях делится с подписчиками цитатами из Евангелия, а в 2019-м году, когда ему вручали Трофей Льва Яшина, он публично выразил свою благодарность Богу, за то, что тот помогал ему на этом пути и всячески содействовал успехам.
Известно, что Алиссон, как и его супруга, являются прихожанами евангелической церкви Хиллсонг, в которой в 2020 году обряд крещения прошел теперь уже экс-партнер голкипера по Ливерпулю Роберто Фирмино.
К слову, после крещения Фирмино Алиссон написал отдельный пост, в котором еще раз поблагодарил Иисуса Христа за участие в процессе и способность помочь другу: «То, что Бог сделал для нас ночью 14 января 2020 года, мы никогда не забудем. Я все еще теряю дар речи, чтобы описать любовь Иисуса! Очень рад, что участвовал в таком моменте, крещении человека, которого я так сильно люблю. Большое спасибо, Иисус, я люблю тебя».
Роберто Фирмино
Возраст: 32 года
Гражданство: Бразилия
Клуб: Аль-Ахли (Саудовская Аравия)
За свою карьеру в Европе Роберто Фирмино успел выиграть множество престижных турниров: Лигу чемпионов, чемпионат Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА. Бразилец демонстрировал выдающуюся результативность и самоотдачу на поле, благодаря чему на протяжении восьми лет выступал за Ливерпуль и являлся одним из любимцев тамошних болельщиков. Однако с лета 2023-го Фирмино выступает в Саудовской Аравии за Аль-Ахли, что не помешало ему остаться преданным последователем христианской веры.
Как уже было упомянуто выше, Фирмино был крещен в 2020-м, а летом нынешнего года футболист был посвящен в евангелистские пасторы. Церемония состоялась в последний день июня в родном для Роберто бразильском городе Масейо. Там Фирмино вместе с женой и двумя священниками три года назад основали и построили церковь Манах, где и прошла церемония.
«Церкви Манах исполнилось три года. Какой незабываемый вечер! Эта церковь родилась в сердце Божьем, и мы чрезвычайно благодарны за привилегию быть свидетелями всего, что совершил Господь».
«Библия гласит в послании к Ефесянам 3:20: «Слава Богу, который может своей силой, действующей в нас, сделать несравнимо больше, чем то, о чем мы можем молиться и мечтать. Слава ему в церкви и в Иисусе Христе на все поколения и во веки веков». Все дело в его силе, поскольку нашей заслуги в этом нет. Нашей целью никогда не было открыть церковь или получить церковный сан, Бог это хорошо знает. После нашей встречи со Христом в наших сердцах горит страстное желание... чтобы люди знали об этой любви, которую мы испытали. Теперь у нас есть другое желание и ответственность – быть пастырями по велению Божьего сердца и работать во благо Царства».
«Сегодня мы ощущаем чрезмерное смущение, когда видим, как велика милость Божья к нам. Он действительно выбирает то, что кажется невероятным! Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо вам, отец Хайро и мать Кейла, за то, что подталкивали нас и верили в нас», – написал Фирмино.
Михаил Мудрик
Возраст: 23 года
Гражданство: Украина
Клуб: Челси (Англия)
Михаил Мудрик является одной из главных футбольных звезд современной Украины. Простой парень из Краснограда Харьковской области благодаря своему выдающемуся таланту и самоотверженному труду смог добраться на самую вершину мирового футбола – перейти из Шахтера в Челси, попутно принеся донецкому клубу финансовую компенсацию в 70 миллионов евро.
Впрочем, все, кто знает Мудрика лично, продолжают утверждать, что он остается самим собой – спокойным и очень верующим парнем. Известно, что на теле Михаила есть множество татуировок, что является такой себе данью нынешней моде, но главной из них сам вингер называет лишь одну: «Первую татуировку я сделал в 16 лет на шее – это «only Jesus». Во всех моих тату есть смысл, но в «only Jesus» главный смысл. Это тату самое главное».
Также на груди игрока набиты слова молитвы: «Дорогой Бог, если я сегодня потеряю надежду, пожалуйста, напомни мне, что твои планы лучше, чем мои мечты».
Сам Мудрик неоднократно открыто соглашался говорить на тему религии, подчеркивая, что она занимает в его жизни важнейшее место: «Какое место в моей жизни занимает религия? Самое высокое. Для меня это самая большая часть жизни. Возможно, без Божьей помощи в футболе ничего не получалось бы. К вере в Бога меня привела бабушка. Мне было 8-9 лет. В детстве я очень боялся темноты. Я помню, когда засыпал мне часто снились кошмары. Мы приехали к бабушке, я ей все рассказал. Она хорошо вышивала картины разные, платочки. И она подарила мне картину, которую вышила собственноручно, по-моему, иконку моего ангела-хранителя Михаила. Сказала: «Когда ложишься, говори: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Перекрестись, ложись спать и не бойся». С того момента я так начал делать и мне стало легче. С того момента все и началось. Лет в десять я прочитал детскую Библию».
Также Мудрик давал понять, что его вера – это вовсе не стремление понравиться публике, как заверяют некоторые недоброжелатели. Впрочем, Михаил, как и подобает христианину, всегда подчеркивает, что каждый волен сам делать свой выбор и впоследствии нести за него ответственность.
«Некоторые люди воспринимают, что это показуха, образ для публики. Но они не знают, что я испытываю к Богу, почему постоянно говорю о нем. Тяжело судить о человеке, если ты видишь только его Instagram. Даже прожив год с человеком, его сложно полностью узнать. Тем более, понять такие взгляды. Я хочу это людям донести, но каждый вправе делать свой выбор», – говорил Мудрик.
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Носієм та меценатом "християнства" в росії є мерзотник, брехун та виродок путін.
Але в реальності путінські раби (російське суспільство, яке вважає себе християнським) - бідне, відстале, дике, зазомбоване. Скільки "любові та віри" у путіна в "християнську" справу. Таке розвинене "християнське" суспільство побудував колишній комуняка та кгб-істи вовка путін.
Носієм "християнства" в Україні (серед багатьох подібних) є брехливий, жадібний та лицемірний порошенко (єврей по матері). Зеленський (єврей) теж дуже любить та турбується про християн (гоїв), щодня гоям про це розказує.
Загалом, імхо, кожен чорт залюбки одягне вбрання священика, на те він і чорт.
Кожен сутенер щодня розказує своїм проституткам ... що він їх любить та турбується про них.