Костюк без особых шансов проиграла Гофф и завершила выступления в Ухане

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 17) звершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла 4-й ракетке мира Коко Гофф из США за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Ухань. Хард. 1/8 финала

Коко Гофф (США) [4] – Марта Костюк (Украина) [13] – 6:4, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Гофф выиграла 3-й очный поединок.

Коко в четвертьфинале сыграет против победительницы противостояния Магда Линетт – Дарья Касаткина.

Костюк была последней представительницей Украины на тысячнике в Китае. Ранее соревнований покинули Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Гофф продлила свой винстрик до 8 матчей. До старта турнира в Ухане она завоевала титул в Пекине.

She's on a roll 💅



Coco Gauff picks up her 8th win in a row in Wuhan! #WuhanOpen pic.twitter.com/bEfkrsnTtm