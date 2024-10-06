Разгромила без шансов. Гофф и Мухова определили чемпионку турнира в Пекине
Коко уверенно одолела Каролину в финальном матче тысячника в Китае
6 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
6-я ракетка мира Коко Гофф (США) в двух сетах переиграла Каролину Мухову (Чехия, WTA 49) за 1 час и 17 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард. Финал
Каролина Мухова (Чехия) – Коко Гофф (США) [4] – 1:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. Гофф выиграла 3-й очный поединок.
Гофф выиграла восьмой одиночный трофей в девяти сыгранных финалах. Только Ига Свентек одолела Коко в решающей игре – поединке за титул Ролан Гаррос 2022.
Коко повторила успех Серены Уильямс, которая побеждала в столице Китая в 2004 и 2013 годах, став лишь второй американкой, выигравшей титул в Пекине.
Отметим, что в четвертьфинале тысячника в Пекине Коко выиграла у представительницы Украины Юлии Стародубцевой.
Making her mark 👊— wta (@WTA) October 6, 2024
On her 101st match at a WTA 1000 event, @CocoGauff captures the #ChinaOpen title! pic.twitter.com/Z74WrYnSCy
7-0 in hard court finals 🔥@CocoGauff | #ChinaOpen pic.twitter.com/dwjYj7sinO— wta (@WTA) October 6, 2024
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