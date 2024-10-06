Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разгромила без шансов. Гофф и Мухова определили чемпионку турнира в Пекине
WTA
06 октября 2024, 15:50 | Обновлено 06 октября 2024, 16:18
998
2

Разгромила без шансов. Гофф и Мухова определили чемпионку турнира в Пекине

Коко уверенно одолела Каролину в финальном матче тысячника в Китае

06 октября 2024, 15:50 | Обновлено 06 октября 2024, 16:18
998
2
Разгромила без шансов. Гофф и Мухова определили чемпионку турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

6 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

6-я ракетка мира Коко Гофф (США) в двух сетах переиграла Каролину Мухову (Чехия, WTA 49) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. Финал

Каролина Мухова (Чехия) – Коко Гофф (США) [4] – 1:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Гофф выиграла 3-й очный поединок.

Гофф выиграла восьмой одиночный трофей в девяти сыгранных финалах. Только Ига Свентек одолела Коко в решающей игре – поединке за титул Ролан Гаррос 2022.

Коко повторила успех Серены Уильямс, которая побеждала в столице Китая в 2004 и 2013 годах, став лишь второй американкой, выигравшей титул в Пекине.

Отметим, что в четвертьфинале тысячника в Пекине Коко выиграла у представительницы Украины Юлии Стародубцевой.

По теме:
Каролина Мухова – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
Каролина Мухова – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гофф Каролина Мухова WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
Футбол | 05 октября 2024, 18:05 12
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух

Краснопир заработал и реализовал

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера
Теннис | 06 октября 2024, 03:37 2
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера

Стороны обмениваются письменными материалами, формируется арбитражная коллегия

Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Футбол | 05.10.2024, 19:52
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Футбол | 06.10.2024, 14:59
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Футбол | 05.10.2024, 23:32
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
Шкода - дуже шкода.
Ответить
+1
introvert
Шкода, що в Кароліни такий яскраво виражений комплекс фіналів. Ніби зовсім інша тенісистка вийшла сьогодні на гру. Замість впевненої і сконцентрованої - розгублена й перелякана. Те, що виходило на протязі всього турніру з заплющеними очима, в матчі за титул повністю розладналось.
Те ж саме можна сказати про Коко, щоправда зі зворотним знаком. Той самий славнозвісний "інстинкт убивці".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
06.10.2024, 13:50 4
Футзал
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
04.10.2024, 20:23 20
Футбол
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича
ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича
04.10.2024, 19:28
Бокс
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
05.10.2024, 11:25
Бокс
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
05.10.2024, 00:14 1
Бокс
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
04.10.2024, 18:30 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем