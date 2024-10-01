Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Наоми Осака – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 октября 2024, 04:44 |
45
0

Наоми Осака – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине

01 октября 2024, 04:44 |
45
0
Наоми Осака – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Наоми Осака

30 сентября состоится матч 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) между Наоми Осакой (Япония, WTA 73) и Коко Гофф (США, WTA 6).

Поединок пройдет 5-м запуском на корте Capital Group Diamond после встречи Синнер – Бу Юнчаокете. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Юлии Стародубцевой, либо против Анны Калинской.

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок / Костюк – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинка в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Пекине
Наоми Осака Коко Гофф WTA Пекин смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Футбол | 30 сентября 2024, 08:27 4
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса

Также испанцем интересуется «Аль-Ахли»

Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Футзал | 30 сентября 2024, 17:19 6
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ

Французы победили 2:1 и вышли в 1/2 финала мундиаля по футзалу в Узбекистане

Китаец выбил Рублева. Определены полуфиналисты турнира АТР 500 в Пекине
Теннис | 01.10.2024, 03:35
Китаец выбил Рублева. Определены полуфиналисты турнира АТР 500 в Пекине
Китаец выбил Рублева. Определены полуфиналисты турнира АТР 500 в Пекине
ФИФА запретила Самуэлю Это'О посещать матчи сборной Камеруна
Футбол | 30.09.2024, 22:33
ФИФА запретила Самуэлю Это'О посещать матчи сборной Камеруна
ФИФА запретила Самуэлю Это'О посещать матчи сборной Камеруна
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
Футбол | 30.09.2024, 10:48
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
29.09.2024, 19:39
Футбол
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
29.09.2024, 23:32 1
Футбол
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
29.09.2024, 20:05 2
Футзал
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
30.09.2024, 07:40 12
Бокс
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем