WTA01 октября 2024, 04:44 |
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Наоми Осака – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине
01 октября 2024, 04:44 |
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30 сентября состоится матч 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) между Наоми Осакой (Япония, WTA 73) и Коко Гофф (США, WTA 6).
Поединок пройдет 5-м запуском на корте Capital Group Diamond после встречи Синнер – Бу Юнчаокете. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 5-я встреча соперниц. Счет 2:2.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Юлии Стародубцевой, либо против Анны Калинской.
Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...
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