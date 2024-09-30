Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации Fichajes, несмотря на новый контракт, «Реал» готов продать Лунина. К украинцу есть интерес от ряда именитых клубов Европы. Украинца хотят купить два титулованных клуба АПЛ – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Есть интерес и со стороны «ПСЖ», который в прошлое трансферное окно приобрел российского вратаря Матвея Сафонова.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне украинец регулярно уступает место в старте Тибо Куртуа и еще не играл.