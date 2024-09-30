Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Испания
30 сентября 2024, 00:19 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:50
1630
1

Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин

Андреем интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

30 сентября 2024, 00:19 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:50
1630
1
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации Fichajes, несмотря на новый контракт, «Реал» готов продать Лунина. К украинцу есть интерес от ряда именитых клубов Европы. Украинца хотят купить два титулованных клуба АПЛ – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Есть интерес и со стороны «ПСЖ», который в прошлое трансферное окно приобрел российского вратаря Матвея Сафонова.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне украинец регулярно уступает место в старте Тибо Куртуа и еще не играл.

По теме:
Тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из МЮ
Анчелотти выступил с объяснением ничьи с Атлетиком
В Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
Андрей Лунин Реал Мадрид ПСЖ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29 сентября 2024, 12:26 4
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Чемпион WBC считает, что Тайсон выиграет второй бой

«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?
Футбол | 30 сентября 2024, 01:11 1
«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?
«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?

Украинец вышел на замену в матче с «Брайтоном»

Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Футбол | 29.09.2024, 18:01
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Футзал | 29.09.2024, 19:44
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.09.2024, 18:52
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Он сам сказал что хочет остаться Реале. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
28.09.2024, 14:05 1
Футбол
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
28.09.2024, 09:45 81
Футбол
«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
28.09.2024, 08:15
Футбол
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
28.09.2024, 00:02 5
Бокс
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
28.09.2024, 08:16 2
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
28.09.2024, 07:16 4
Бокс
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
28.09.2024, 00:16 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем