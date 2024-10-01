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Лига Европы
01 октября 2024, 05:05 | Обновлено 01 октября 2024, 05:07
161
0

ФОТО. Мудрик-стайл. Что делал Попов после 2-го пропущенного Динамо в Риме

Защитник киевской команды в поединке 1-го тура ЛЕ против Лацио на скамейке ел банан

01 октября 2024, 05:05 | Обновлено 01 октября 2024, 05:07
161
0
ФОТО. Мудрик-стайл. Что делал Попов после 2-го пропущенного Динамо в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

Одним из главных мемов того дня стал защитник бело-синих Денис Попов. Во время второго пропущенного центрбек сидел на скамейке и... Ел банан!

Фанаты сразу же вспомнили звезду сборной Украины Михаила Мудрика. Михаил получил критику за то, что после первого пропущенного гола в матче Лиги наций против Албании спокойно ел орешки на трибунах стадиона.

ФОТО. Мудрик-стайл. Что делал Попов после 2-го пропущенного Динамо в Риме

ФОТО. Мудрик во время матча с Албанией

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фото банан Денис Попов Михаил Мудрик Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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