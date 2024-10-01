25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

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Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

Одним из главных мемов того дня стал защитник бело-синих Денис Попов. Во время второго пропущенного центрбек сидел на скамейке и... Ел банан!

Фанаты сразу же вспомнили звезду сборной Украины Михаила Мудрика. Михаил получил критику за то, что после первого пропущенного гола в матче Лиги наций против Албании спокойно ел орешки на трибунах стадиона.

ФОТО. Мудрик-стайл. Что делал Попов после 2-го пропущенного Динамо в Риме

ФОТО. Мудрик во время матча с Албанией