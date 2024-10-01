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Лига чемпионов
01 октября 2024, 07:30 | Обновлено 01 октября 2024, 07:33
258
0

«Таков Луис». Артета рассказал о силе нынешнего ПСЖ испанца Луиса Энрике

«Канониры» и парижане встретятся во 2-м туре ЛЧ

01 октября 2024, 07:30 | Обновлено 01 октября 2024, 07:33
258
0
«Таков Луис». Артета рассказал о силе нынешнего ПСЖ испанца Луиса Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

1 октября в Лондоне состоится матч между «Арсеналом» и французским «ПСЖ» во 2-м туре Лиги чемпионов.

Наставник «канониров» Микель Артета в преддверии матча заявил, что предстоит поединок, которого ждут многие.

«Все с нетерпением ждут этого матча. В этом сезоне формат немного отличается, и мы имеем дело, вероятно, с соперником самого высокого уровня в европейском футболе. Это отличная возможность.

Они действительно сильны. Они доминируют на каждом этапе игры, и у них очень четкие намерения. Когда у них нет мяча, они тут же хотят его вернуть и атакуют вас. Таков Луис [Энрике]. Где бы он ни был, он везде играет одинаково», – рассказал Артета.

Игра «Арсенал» – «ПСЖ» начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Микель Артета рассказал, при каких условиях он перестанет общаться с Жузепом Гвардиолой.

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Луис Энрике Микель Артета Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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