Артета рассказал, при каких условиях он перестанет общаться с Гвардиолой

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался в том, как ему удается сохранять хорошие отношения с наставником «Манчестер Сити» Жузепом Гвардиолой после таких непростых поединков, как был между командами в 5-м туре АПЛ (2:2).

«Прежде всего потому, что я его люблю, восхищаюсь им, увлекаюсь его командой и всем, что он делает.

Это спорт. Одно дело – наша профессия, другое – наши личные отношения. Если бы наши отношения могли быть испорчены из-за того, что один сыграл вничью, а другой выиграл, или после того, когда они нас победили, я бы больше с ним не общался.

Поэтому наши отношения не такие, у нас особенные отношения. Спорт никогда не станет на пути личностных отношений между нами. Это точно», – рассказал Артета.

Ранее Микель Артета назвал лучшего футболиста всех времен.