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Англия
28 сентября 2024, 09:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:00
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0

Артета рассказал, при каких условиях он перестанет общаться с Гвардиолой

Испанец – о дружбе с соотечественником

28 сентября 2024, 09:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:00
726
0
Артета рассказал, при каких условиях он перестанет общаться с Гвардиолой
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Жузеп Гвардиола

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался в том, как ему удается сохранять хорошие отношения с наставником «Манчестер Сити» Жузепом Гвардиолой после таких непростых поединков, как был между командами в 5-м туре АПЛ (2:2).

«Прежде всего потому, что я его люблю, восхищаюсь им, увлекаюсь его командой и всем, что он делает.

Это спорт. Одно дело – наша профессия, другое – наши личные отношения. Если бы наши отношения могли быть испорчены из-за того, что один сыграл вничью, а другой выиграл, или после того, когда они нас победили, я бы больше с ним не общался.

Поэтому наши отношения не такие, у нас особенные отношения. Спорт никогда не станет на пути личностных отношений между нами. Это точно», – рассказал Артета.

Ранее Микель Артета назвал лучшего футболиста всех времен.

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Юрій Остроумов Источник: Football London
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