«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
Испанец – о наследии Лионеля Месси
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, кого он считает лучшим футболистом всех времен.
«Таковым всегда являлся Месси. Не могу этого отрицать. У меня и у моих трех сыновей одинаковое мнение по этому вопросу. Нам повезло быть свидетелями игры, по моему мнению, лучшего футболиста всех времен. Для меня это именно Месси», – признался Артета в интервью Sky Sports.
В настоящий момент 37-летний Лионель Месси защищает цвета американского клуба «Интер Майами», имея с ним контракт до 2025 года.
Аргентинец также выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сборной Аргентины Месси был чемпионом мира в 2022 году, а также выиграл два титула Кубка Америки в двух последних розыгрышах.
Ранее Микель Артета рассказал о позитиве от крупной победы «Арсенала» над «Болтоном» в Кубке английской лиги.
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