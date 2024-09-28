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Англия
28 сентября 2024, 08:15 | Обновлено 28 сентября 2024, 08:24
845
0

«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории

Испанец – о наследии Лионеля Месси

28 сентября 2024, 08:15 | Обновлено 28 сентября 2024, 08:24
845
0
«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, кого он считает лучшим футболистом всех времен.

«Таковым всегда являлся Месси. Не могу этого отрицать. У меня и у моих трех сыновей одинаковое мнение по этому вопросу. Нам повезло быть свидетелями игры, по моему мнению, лучшего футболиста всех времен. Для меня это именно Месси», – признался Артета в интервью Sky Sports.

В настоящий момент 37-летний Лионель Месси защищает цвета американского клуба «Интер Майами», имея с ним контракт до 2025 года.

Аргентинец также выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сборной Аргентины Месси был чемпионом мира в 2022 году, а также выиграл два титула Кубка Америки в двух последних розыгрышах.

Ранее Микель Артета рассказал о позитиве от крупной победы «Арсенала» над «Болтоном» в Кубке английской лиги.

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Микель Артета Лионель Месси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник
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